Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya’daki otel yangınında yakınlarını kaybeden iki aileyi Bolu’da ziyaret etti. TBMM’de kurulan komisyona değinen Özel, “Artık Bolu’daki otel yangını da turizm bölgelerinin miladı olmalıdır” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Bolu’ya gelen Özel, ilk olarak aynı aileden 8 kişinin hayatını kaybettiği Gültekin ailesine ziyaret etti. Özel, daha sonra yangında eşini ve kızını kaybeden Rıfat Doğan’ın evine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaretleri sonrasında basın açıklaması yapan Özel, bir daha böyle bir facia yaşanmaması için en ileri tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı. TBMM’de kurulan araştırma komisyonu ile ilgili de açıklamalarda bulunan Özel, “Ama esas yapılması gereken bir daha bu felaket yaşanmasın diye, bir daha bir aileden 3 çocuk, 5 torun birden kül olmasın diye hepimizin üstüne ne düşüyorsa o komisyonun onu çıkarması, belirlemesi lazım” dedi.

Böyle bir acıyı Bolu’nun sırtlamak zorunda kaldığını ifade eden Özel, “Malum hepimizin yüreğini yakan, hepimizin yüreğine 78 kez ateş düşüren, bütün Türkiye’nin hem gündeminde hem de gerçekleştiği günden beri ağır bir travma yaşatan bir acıya Bolu ev sahipliği yaptı. Böyle bir acıyı Bolu sırtlanmak zorunda kaldı. Biz ilk gün bütün programlarımızı iptal edip, Kartalkaya’ya gelmiştik. Sonra da yetişebildiğimiz bütün cenazelere İstanbul’da, Ankara’da, Bursa’da, Manisa’da biz ve arkadaşlarımız katılmaya çalıştık. Bolu merkezdeki taziyelere, cenazelere gelemedik. Tabii ilk gün buradaydık. Buradaki aileleri bugün ziyaret ettik ve taziye dileklerimizi ilettik. Bir aileden 8 kayıp var. Bir diğer ailede yine bütün Türkiye’de yaşandığı gibi bir anneyle kızı, babası bir başına kalmış. Bugünkü iki aile de Bolu siyaseti açısından çok önemli iki aile. Bir tanesi Anavatan Partisi döneminde, iktidar döneminde 5 dönem il başkanlığı yapmış dede, kızını ve torununu kaybetti. Bir diğeri Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kurucusu olan bir aile, Bolu’da milletvekillerinin olduğu, yöneticilerinin olduğu, kadın kollarında görev yapmış kişilerin olduğu. Acı düşerken hepimizin birden gönlüne düşüyor. Bizim her zaman söylediğimiz bir şey var. İyi günde kötü günde birlikte olabilirsek biz milletiz ve Türkiye ayakta durur. O açıdan içimde zaten uhdeydi cenazelerine katılmamış olmak. Taziye yaparak bugün bir araya geldik. Kendilerine bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletiyorum” diye konuştu.

“Bolu’daki otel yangını da turizm bölgelerinin miladı olmalıdır”

Yangınla ilgili TBMM’de komisyon kurulmasına değinen Özgür Özel, “İlk gün zaten bunu ben önermiştim daha otelin önünde ama bu komisyon, yangındaki sorumluları falan bunları ilgililer, yetkililer yapar. Meclis komisyonunun da sorumluluk alanına giren kısmıyla yapsın. Ama esas yapılması gereken bir daha bu felaket yaşanmasın diye, bir daha bir aileden 3 çocuk, 5 torun birden kül olmasın diye hepimizin üstüne ne düşüyorsa o komisyonun onu çıkarması, belirlemesi lazım. Belli ki yetki alanlarında bir karmaşa var. Öyle bir şey oluyor ki, orayı itfaiyenin denetlemesi lazım ama belediyenin sorumluluk alanında değil. ‘Gelseydin’, çağırmazsa veya çağırdın eksikleri tespit ettin, gidermezse mutlaka böyle tesislerin oraya bir itfaiye biriminin kurulması gerek. Düşünün bağımsız bir itfaiye birimi olsaydı 3 dakika içinde suyu sıkmaya başlayacak, çaldığı sirenle herkes uyanacak, kayıp ya sıfır olacak ya da çok az olacaktı. O yüzden nerede eksiğimiz varsa, Türkiye’de bir de yaşayıp da bildiğimiz, gözümüzün görmediği eksiklikler vardır. Araştırma komisyonları bunun için vardır. Kurulsun kanunsa kanun, yönetmelikse yönetmelik, belediyeyle ilgili düzenleme. Bize bir şey düşüyorsa hem ana muhalefet olarak, hem Türkiye’nin birinci partisi, nüfusun yüzde 65’ine hizmet eden belediyelerin partisi olarak üzerimize düşeni yapalım, fazlasını yapalım. Bir daha bunun tekrarlanmaması için en ileri tedbirlerin alınması lazım. Bakın 1999 depreminden sonra çıkarılan yasaya göre yapılan evlere insanlar çok daha fazla itimat ediyorlar. Bir büyük depremde bile ondan önceki hemen hiçbiri kalmazken, o yönetmeliklere uygun yapılanlar çok daha dirençliydi depreme. Artık Bolu’daki otel yangını da turizm bölgelerinin miladı olmalıdır” ifadelerini kullandı.