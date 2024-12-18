Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili açıklamalarını değerlendirerek, "Hem övüyor hem de bir yandan belli ortak kelimeler kullanarak da ’akıllı olmazsa’ aba altından sopa gösteriyor. İlk mektuptan da utanç duymuştuk, bu açıklamalardan da büyük bir utanç duyuyoruz" dedi.

CHP Lideri Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “ATAM Çiftliği” adı verilen BAKAP Tarım Kampüsü ve Yenilenme Alanında gerçekleştirdiği gezinin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"İlk mektuptan da utanç duymuştuk, bu açıklamalardan da büyük bir utanç duyuyoruz"

Özel, ABD’nin 47’nci Başkanı seçilen Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye konusundaki açıklamalarının ve Erdoğan’ın “Suriye başta olmak üzere son dönemde bölgede yaşanan gelişmeler bize Türkiye’nin Türkiye’den daha büyük olduğunu hatırlatmaktadır. İnsan nasıl kaderinden kaçarak kurtulamazsa Türkiye ve Türk milleti de mukadderatından kaçamaz, saklanamaz” şeklindeki açıklamasının sorulması üzerine şöyle yanıt verdi:

“Türkiye’nin Türkiye’den büyük olduğu, etki alanının çok daha yüksek olduğu, dünyadaki bütün mazlum milletlere tarihi boyunca örnek olduğu, sahip çıktığı bir gerçektir. Bu konuda Atatürk’ün bu topraklarda vermiş olduğu Kurtuluş Savaşı’nın dünyadaki tüm mazlum milletlerin antiemperyalist mücadelelerine ilham olduğu bir gerçektir. Bunların idrak edilmiş olması, ifade ediliyor olmasında hiçbir mahsur görmem, memnuniyet duyarım. Atatürk bu ülkenin ilk cumhurbaşkanıdır ve Atatürk’e dünyanın hiçbir lideri küstahlık etmedi, edemezdi. Bu kabul de edilemezdi, cesaret de edilemezdi. Trump‘ın geçmiş dönemlerde Erdoğan’a ’Akıllı ol, aptal olma’ diye başlayan ve ’Yoksa senin ekonomini mahvederim’ diye tehditler içeren, sonra da söylediklerini yapan, istediği Rahip Brunson’ı bu yöntemle alan bir süreci hep beraber yaşadık. Bir utanç mektubu var ve bu utanç mektubu, bu ülkenin cumhurbaşkanını güya çok seven, onu destekleyen, ona ’Reis’ diyen, onu yerlere göklere sığdıramayanlar tarafından o zaman yutulmuştu, yutkunulmuştu ve sindirilmişti. Biz o zaman da bunu kabul edilemez bulmuştuk. Şimdi de Trump‘ın bir övgü dizgesi var. Ama tonu aynı ton. Üstten bakıyor, abisiymiş gibi. Adeta sırt sıvazlıyor. Hem övüyor hem de bir yandan belli ortak kelimeler kullanarak da ’akıllı olmazsa’ aba altından sopa gösteriyor. İlk mektuptan da utanç duymuştuk, bu açıklamalardan da büyük bir utanç duyuyoruz.”

"Liste açıklansın, kırk haramilerle dolu olacak"

Bir basın mensubu tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın SGK prim borcu olanların açıklanmasına ilişkin sorulan soruya ilişkin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kanun var, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun altı ayda bir açıklaması lazım. Açıklamaya kalktıklarında bizim açımızdan belediyelerimizin isimleri öyle ilk 100’de falan olmaz ama olsa olsa CHP’li, AK Parti’li, DEM’li, İYİ Parti’li belediye isimleri olabilir listenin sonlarına doğru. Bizim tanıdıklarımız burada var ama AK Parti’nin tanıdıkları listenin başında. O yüzden listeyi açıklamıyorlar. Ne kadar kayırdıkları müteahhit varsa, ne kadar yandaş müteahhit varsa, ne kadar vergi vermeyen yani o 44 büyük kamu müteahhidinin 37’si, sıfır lira vergi vermiş. Bugün bu ülkede en yoksul, en gariban insanlar vergi veriyor; en zenginler vermiyor. Kırk haramiler vergi vermiyorlar, 40 milyon onlara bakmaya uğraşıyoruz. O yüzden liste açıklansın, kırk haramilerle dolu olacak."

"O üzerine akbaba gibi çökmeye çalıştıkları para garibanın parası"

CHP’li belediyelere yönelik başlatılan haciz işlemlerinin sayısının artıp artmadığının sorulması üzerine Özel, silkeleme talimatının verildiğini vurgulayarak, “O üzerine akbaba gibi çökmeye çalıştıkları para; belediye başkanlarımızın şahsi parası değil, belediyenin stoktaki parası değil; yoksula, garibana bu kışın ortasında sahip çıkmak üzere olan sosyal hizmetlerinin bütçesi” açıklamasında bulundu.

"Haczin hemen kaldırılması lazım"

ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise belediyeye yönelik başlatılan haciz işlemlerinin nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine şu cevabı verdi:

“Kendilerine başından beri 3 aydır teklifler sunduk. Sunulan teklifleri geri çevirdiler, tekrar gönderdik ama kabul etmediler. Bugün 80-90 civarında gayrimenkulü yine gönderdik. ‘Değerlendirmesini siz’ yapın dediler. Biz değerlendirmesini resmi kuruluşlara yaptırdık ve aşağı yukarı 2 milyarlık yani yüzde 50 teminatı karşılayacak şekilde gönderdik. Daha önce de zaten 1 milyar lira ödemiştik. Şimdi haczin hemen kaldırılması lazım. Kaldıracaklar mı kabul edecekler mi bilmiyorum” diye konuştu.