Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "SGK borçları AK Parti döneminden gelmiş, katlanmış, faizlenmiş. Hiç almamışsın, CHP’den faiziyle alıyorsun. Sonra da gelecek ay borçların ve şirketlerin borçlarının faizlerini silip, ana parayı böleceksin ama CHP’li belediyelerden parayı peşinen tahsil edeceksin" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyal Demokrasi Derneği tarafından düzenlenen "Anayasal Değerlerin Korunması" paneline katıldı. Özel yaptığı konuşmada, "Hizmeti götüren belediye arabasının lastiğinin altına çivi koymak gibi işlere kalkışıyorsan, o zaman şu durumu görmen gerekir. SGK borçları AK Parti döneminden gelmiş, katlanmış, faizlenmiş. Hiç almamışsın, CHP’den faiziyle alıyorsun. Sonra da gelecek ay borçların ve şirketlerin borçlarının faizlerini silip ana parayı böleceksin ama CHP’li belediyelerden parayı peşinen tahsil edeceksin" ifadelerini kullandı.

"Yemeği AK Partililer yiyecek, faiziyle hesabı Cumhuriyet Halk Partililer ödeyecek"

Özel, "Yemeği AK Partililer yiyecek, faiziyle hesabı Cumhuriyet Halk Partililer ödeyecek. Vatandaş da buna sessiz kalacak, öyle mi? Bunu yaparsan, bu haksızlığı yaparsan, sadece gönlünden değil, vatandaşın gözünden de düşersin. Gönülden düşmenin çaresi var; ancak gözden düşmenin çaresi yoktur" diye konuştu.

"O parayı kesmesinin sebebi SGK değil"

Özel, "O parayı kesmesinin sebebi SGK değil. SGK’ya 100 lira borç var. Bunun 10 lirası bütün belediyelerin; AK Partili, MHP’li, CHP’li, İYİ Partili, Yeniden Refahlı, tüm belediyelerin toplam borcu 10 lira. Ama kalan 90 lira, yandaş müteahhitlerin ve büyük şirketlerin borcu" ifadesini kullandı.

"Borçlular listesini açıkla da görelim"

CHP lideri Özel, belediyelerin SGK borcunun yıllardır açıklanmadığını öne sürerek, "Borçlular listesini açıkla da görelim. Hangi müteahhit birinci sırada? İkinci sırada hangi yandaş var? Üçüncü sırada hangi akraba var? Bütün liste, AK Parti’ye yakın olanlarla dolu. AK Parti’nin yanında olanlar, sırtını sıvazladıkları. Tüm borcun sadece yüzde 10’u diğer partilerin belediyelerine ait. Ama o borcu haczediyorlar; diğerlerine gelince ise faizi affedip ana parayı bilmem kaç takside bölüyorlar" şeklinde konuştu.

"Haczedilen para, Mansur Yavaş’ın yoksulların veresiye defterlerini kapattığı paradır"

Özel, "Bu haczedilen para, bugün 450 öğrenciye Yeni Mahalle’de açılan kreşin parasıdır. O hizmetten rahatsızlar. Bu haczedilen para, Mansur Yavaş’ın yoksulların veresiye defterlerini kapattığı paradır. Ondan rahatsızlar. Bu para, doğal gaz yardımı için ayrılmış paradır" ifadelerine yer verdi.

"Bu para her sabah evlerin kapısına bırakılan iki şişe sütün parasıdır"

Özel, "Bu para, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da beş yaşına, dört yaşına kadar çocuğu olan annelere verdiği anne kartının, ’İyi ki doğdun bebek’ projesinin, okullarda yapılan temizliğin, Beyoğlu Belediyesi’nin ücretsiz su dağıtımının, her sabah evlerin kapısına bırakılan iki şişe sütün parasıdır" açıklamasında bulundu.

"O parayla biz Aydın’da et, İzmir’de süt dağıtıyoruz"

Özel, "Bugün kesilen para, pandemide AK Parti’li belediyeler çaresiz kalmışken, pandemide kimseyi yalnız bırakmayan CHP’li belediyelerin, 31 Mart seçimlerinde halktan aldığı desteği hazmedemeyenlerin kesmeye çalıştığı paradır. O parayla biz Aydın’da et, İzmir’de süt dağıtıyoruz" dedi.

"Yarım çorba fiyatına üç kap yemek ulaştırıyoruz"

Özel, "Türkiye’nin dört bir yanında kent lokantalarıyla yarım çorba fiyatına üç kap yemek ulaştırıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında aşevleriyle, Ankara’da, Çankaya’da aşeviyle her gün yoksulların evine yemek ulaştırıyoruz. Kast edilen para budur" diye konuştu.

"AK Parti döneminden gelen borçlar, çıkarılan yasalardan dolayı birikmiş"

Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"AK Parti döneminden gelen borçlar, çıkarılan yasalardan dolayı birikmiş. Bir tanesini daha çıkaracaklar. Ödeyen belediye başkanına da ’Niye ödüyorsun?’ diyorlardı. Şimdi bu borçları faiziyle bizden kesip hizmetleri durdurmaya çalışıyorlar. Çok net söylüyorum. Bunu yapanlar, 31 Mart’ta gönlünden düştükleri milletin yakında gözünden de düşecekler. Ve bir daha asla, ne milletin gözüne ne de gönlüne girebilirler."