CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya’da turizm temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, "Oradan oraya füze atılınca çok zarar veriyor ama parka havuza yola sigara atılınca da füze atılmış gibi zarar veriyor. Bu yüzden bu şehirlerde yaşayan herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi lazım. Kaybedilen her turist, hepimizin cebinden bir şeyler kaybettiriyor” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Büyükşehir Belediyesi ziyareti sonrası turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Özel’e Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekili ve belediye başkanları eşlik etti.

Özgür Özel, toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özel, yapılan her açıklamanın turizme doğrudan bir etkisi olduğunu vurgulayarak, Antalya’nın 2656 tane tesise ve 560 bin yatak kapasitesine sahip olduğunu dile getirdi.

Yakın zamanda 33 bin yatak kapasitesinin daha oluşturulacağını açıklayan Özel, “Çok istisnai durumlar dışında havayı suyu kirletmeden, cari açığa neden olmadan kapatan, döviz kaybettirmeden getiren, yerinde ihracat yapan, hiç ithalat yapmadan yüzde 95’i döviz getiren çok önemli katkılar yapan bir sektörle birlikteyiz. Bu sektöre herkesin gözü gibi bakması lazım 2004-2014 arası bu sektör çift haneli büyüdü, 10 yıl sürdürdüğünüzde inanılmaz bir başarı hikayesine dönüşüyor. Bundan da hepimiz karlı çıkıyoruz. Ancak 2015 yılından itibaren yaşanan birçok aksilik, pek çok sıkıntı, dış politikadaki hatalar, düşürülen uçaklar, ben düşürdüm demeler, meydan okumalarla krizli yıllar başladı. Bir yıl toplansak ikinci yıl sıkıntı çekildi. Tam bunlar aşılırken pandemi geldi. 2023’te 6 Şubat depremini yaşadık, 6 Şubat depreminin hem gelen turiste hem depremzedelere katkı sağlamak için buradaki insanların gösterdiği büyük dayanışmayla o yıl da sektör açısından kayıp olarak geçmesine sebebiyet verdi. Şimdi 2024 yılındayız ve bu sefer maliyet artışları ve kurdan kaynaklı sorunlarla dünyayla rekabet edemeyiz, rekabet ettiğimiz ülkelerdeki çekmek istediğimiz turisti kaptırır ve o nitelikte her geçen gün biraz daha çok döviz getirecek turist çekebilir durumumuzu rekabet dezavantajıyla kaptırmak üzereyiz” dedi.

“Herkes sorumlu davranmalı”

Herkesin sorumlu davranması gerektiğinin altını çizen Özel, “Vatandaşlarımıza yönelik şöyle bir şey söyleyeyim. Bugünlerde yakın coğrafyalarda füzeler oluşuyor, savaşlar genişleyebilir vb. bunlar Türkiye’ye zararlı şeyler. Bu konuda ümit ediyoruz, diplomasi sonuç alacak. Bir an önce bu sorunların çözülmesini istiyoruz. Oradan oraya füze atılınca çok zarar veriyor ama parka havuza yola sigara atılınca da füze atılmış gibi zarar veriyor. Bu yüzden bu şehirlerde yaşayan herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi lazım. Kaybedilen her turist hepimizin cebinden bir şeyler kaybettiriyor. Bu yüzden hem siyasetçilerin hem vatandaşlarımızın hep birlikte bir seferberlik halinde davranmaları gerektiğinin altını tüm turizm sektörü adına çizmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Turizm sektörünün ülkeye yılda 60 milyar dolar döviz getirdiğinin altını çizen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şöyle konuştu:

“Yerinde ihracat yapıyoruz diyorlar, şaka maka değil Türkiye’ye 60 milyar dolar döviz getiriyorlar. Bu yok zamanda yurt dışından döviz getiren bu sektörü 2 milyon istihdamıyla son derece önemsiyoruz. En temel beklentilerin içinde şunu ifade ediyorlar; bir takım tedbirlerin alınması lazım. Bunlar para kazanıyor, bunlardan daha fazla vergi alalım diye yönelinmemesi lazım. Çünkü, dünyayla rekabette güçlük çeken bir noktadayız.”