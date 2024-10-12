CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Abdi İpekçi Parkı Halk Kafe’nin açılışını yapmak üzere Marmaris’e geliyor.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, geçtiğimiz Salı günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret ederek kendisini Marmaris’e davet etmişti. Bir dizi program için Muğla’ya gelecek olan Özel programına Marmaris’i de dahil etti. Genel Başkan Özel, saat 15.00’da Marmaris Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Abdi İpekçi Parkı Halk Kafe’nin açılışını yapacak.

CHP Genel Başkanı Özel’i Marmaris’te ağırlayacak olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşardıklarını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, “Halkçı belediyecilik anlayışıyla halkımızın yanındayız. Halkımızın bizden talep ettiği Halk Kafe’yi de Genel Başkanımız Özgür Özel’in katılımıyla açacağız. Atatürk Meydanı karşısında yaptığımız kafenin açılışına tüm komşularımızı bekliyoruz” dedi.