CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa’nın Ahmetli ilçesinde belediye ve CHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Özel, 23 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı adayının belirlenmesi amacıyla sandık kurulacağını belirterek, "23 Mart’ta siz de oy kullanacaksınız ve Türkiye Cumhuriyeti’nde bir büyük demokratik devrimi yapacağız. Adayımızı belirleyeceğiz. Yola çıkacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel memleketi Manisa’nın Ahmetli ilçesini ziyaret etti. İlk olarak Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş’la bir araya geldi. Ahmetli Belediyesi önünde karşılanan Özel, daha sonra başkanlık makamına geçerek Mintaş’ın başarılı işler yürüttüğünü kaydetti. Özel daha sonra partisinin İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Özel, "Bu ülke bundan 100 yıl önce, bundan 102 yıl önce büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Düşman işgaline uğradı. Yedi farklı devlet, Anadolu’yu aradığında taksim etti. Ahmetli dediğiniz ilçe Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin direniş hatlarından birisiydi. Bundan 135 yıl önce depremde yıkılmış bir ilçeden, bundan 100 yıl önce yanmış yıkılmış bir ilçeden bahsediyoruz. O günden bugüne Ahmetli’de önce 100 yıl önce yangından depremin izleri silindi. Yeni bir şehir kuruldu. Hastalık vardı, salgın hastalıklar vardı, kurutuldu. Yokluk, açlık vardı, bitti. Her dört çocuktan biri ölürdü, cumhuriyet çocuk ölümlerini durdurdu. Anne ölümlerini durdurdu. Hastaneler kurdu, fabrikalar kurdu. Ve bugünlere kadar cumhuriyetle geldik ama Atatürk tek başına olsa herkes onun tek başına lider olmasına bir şey demezdi, parlamentoyu kurdu. Savaşı oradan yönetti. Başkomutanlık yetkisini üç ayda yeniletti. Hep döndü. Meclise yüzünü döndü. Bir tek adam rejimi istemedi, İsmet Paşa’ya emanet ettiği cumhuriyet, çok partili rejimi başardı. Atatürk döneminde iki kere kuruldu. Başka parti olunca cumhuriyet düşmanları oraya üşüştüler, ayaklanmalar çıkardılar diye o zaman nasip olmadı. İsmet Paşa, Demokrat Parti kuruldu, adil seçimler yapıldı, Demokrat Parti kazandı onlara teslim etti. O günden bugüne bu ülkede sizler seçiyorsunuz. Seçilenler yönetiyor. Buna karşı darbeye kalkışanlar, darbe yapanlar bu ülkeyi hep geri götürdüler. Ne zaman demokrasi oldu, bu ülkeye şu kadarını söyleyeyim, Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel, Turgut Özal, bizim rekabet ettiğimiz siyasi partilerin liderleriydi ama bir tanesi barajlar kralı, bir tanesi milli motorun mucidi. Bizimki Kıbrıs Fatihi Ecevit ama hep beraber bu ülke için yarışıldı, çalışıldı. Sandık kutsal. Kim derse o olacak. Ben Ahmetli’ye 16 yıl AK Parti’nin seçtiği belediye başkanlarının katıldığı törenlere geldim. Arkasında sıramı bekledim milletvekili olarak" dedi.

"31 Mart’ta millet karar verdi. Türkiye’nin 65’in bize verdi. Ekonominin yüzde 80’i CHP’li belediyelerde, Manisa’da yüzde 93’ü bizde ve bize vermediği yerde DEM Parti kendi adaylarını seçti. MHP’nin birkaç belediyesi var. İYİ Parti’nin bir il belediyesi var. Millet ne dediyse o olması lazım ama bu arkadaş bunu hazmedemedi" diyen Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Benim listelerimde eski AK Partili de var. MHP’li de var. Eski DEM’li de var. Yeter ki temiz kadını alsın getirin. Temiz kağıdını devletten almış, dokuz ay sonra hazımsızlık yapıyor. O yüzden buradan Ahmetli’den, geçmişte Demokrat Parti’ye oy vermiş Ahmetli’den, Allah gani gani rahmet eylesin Adnan Menderes’e. Geçmişte Adalet Partisi’ne oy vermiş Ahmetli’den, Allah rahmet eylesin Süleyman Demirel’e, Özel’a oy vermiş Ahmetli’den sesleniyorum. Patron millettir. Millet seçince kendini patron görüp milleti küçük görenlere bunun hesabını soracağız. Erdoğan’a buradan sesleniyorum. Millet kim seçtiyse baş tacı. Bunu yaparsan bindiğin dalı kesersin" dedi.

23 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı aday belirlenmesi amacıyla sandık kurulacağını hatırlatan Özel, "Hep arkamda durdunuz. Sizin desteğinizle, sizin emeğinizle Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanı oldum. Hep beraber memleketimizde bu büyük başarıyı yakaladık. Size söz veriyorum. Çok yakında 23 Mart’ta buraya sandık kurulacak. Geleceksiniz burada Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceksiniz. Ahmetli’de üye olmayan kim varsa geliyor ilçe başkanı burada. Baba evinin kapısı ardına kadar açık. Hemen kaydınızı yapacak 23 Mart’ta siz de oy kullanacaksınız ve Türkiye Cumhuriyeti’nde bir büyük demokratik devrimi yapacağız. Adayımızı belirleyeceğiz. Yola çıkacağız. Bu iktidarı değiştireceğiz. Ve o gün, o gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini söz verdiğimiz gibi ilk girdiğimiz yerel seçimde birinci yaptığımız gibi ilk genel seçimde de Atatürk’ün partisi birinci olacak, Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak" ifadelerini kullandı.

Programa CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Selma Aliye Kavaf, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, eski Manisa milletvekilleri, çevre ilçelerin belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları da katıldı.