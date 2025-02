MANİSA (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Partimiz çirkin bir saldırının altında. Hepinizin gözünün önünde olmuş kurultayımızda, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bu kadar şeffaf, bu kadar açık, yarışmacı ama birbirine saygılı, herkesin gözünün önünde olmuş kurultayımıza, kendilerince kara çalmak için kirli ellerini partimizi uzatmaya çalışıyorlar" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa’da, Türkiye’nin ilk ve tek jeoparkı olan Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı’nın girişinde hizmet verecek olan Jeopark Ziyaretçi Merkezi’nin açılışını yaptı. Törende bir konuşma yapan Özgür Özel, bu bölgenin yeterince tanıtımının yapılması halinde Türkiye’ye en çok döviz getiren merkezlerden biri olabileceğini söyledi. Özel, "Hocamızın söylediğine göre şu an 2 bin 600 yıl önce faaliyette olan bir volkanın önündeyiz. Onun püskürttüğü lavlar daha sonra verimli bir tarım arazisine dönüşmüş. Bu yüzden tarımsal anlamda da burası çok kıymetli. Ben Türkiye’nin neresinde tanıtımına katkı sağlayabileceğim, turist getirebilecek bir varlığımız varsa, zenginliğimiz varsa onu zaten görünür kılmaya çalışıyorum. Şimdi uluslararası bir tanıtıma girişmek için gayret ediyoruz. Dünyanın en eski festivallerinden bir tanesi Mesir Festivali burada düzenleniyor. En eski halk ilacı, tıbbı değeridir bu. Tarihi değeri var, mistik değeri var, kültürel değeri var ve hak ettiğinin çok altında turist geliyor. İspanya’da boğalar kovalıyor insanları milyonlar gidip oraya milyarlar bırakıyorlar. Burada yüz binlerce kişinin ellerini şifaya açtığı, Spil Dağı’nda endemik yetişen 41 baharattan üretilen bir karışımı dünyayı anlatamamışız. Ben bana gelen bütün büyükelçilere mesir macunu verip götürüyorum. Dünyanın neresine gitsem mesir macunu hediye ediyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlediği kurultay ile ilgili kamuoyunda süren tartışmalara ilişkin konuşan Özel, "Şimdi birileri bizim belediyelerde, büyükşehirlerde ve genel olarak Türkiye’de elde ettiğimiz bu büyük büyük zaferi görmezden gelmek ve yine 2025’te yapılması için büyük bir mücadele verdiğimiz ve vereceğimiz erken seçim için nerede yakalayıp da o sandığı koyarsak o seçimi kazanacağımızı bildikleri için Cumhuriyet Halk Partisi’nin aday belirleme sürecini 1 milyon 600 bin üye davette bulunduğu ve bütün Türkiye’ye davette bulunduğu süreci kirletmeye, değersizleştirmeye, çeşitli tartışmalarla o sürecin ne kadar önemli olduğunu görünür kıldırmamaya çalışıyorlar. Onun için partimiz çirkin bir saldırının altında. Hepinizin gözünün önünde olmuş kurultayımızda, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bu kadar şeffaf, bu kadar açık, yarışmacı ama birbirine saygılı, herkesin gözünün önünde olmuş kurultayımıza kendilerince kara çalmak için o kendi kirli ellerini partimizi uzatmaya çalışıyorlar. Bir yıldır, meczuba bir dilekçe verdirmişler. Dosya açıkta duruyor. Bir tane kanıt yok, bir tane evrak yok, bir tane şahit yok. Şimdi gizli tanıklar falan icat etmeye çalışıyorlar. Bir tane somut bir şey ortada yok. Ama Tayyip Erdoğan bana 3 ayda bir efendim ’şaibeli kurultay cevap ver.’ Sustuk, vermedik. Çünkü bizi o foseptik çukuruna çekmeye çalışıyor kendisi. Bizi oraya çekip o tartışmalarla değersizleştirmeye çalışıyor. Biz bu oyuna gelmedik, gelenler oldu. Devamında şimdi kendi yandaş basınlarından bize manşetlerle iftiralar, hakaretler etmeye çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi bugün Manisa’da yüzde 60 oy alıyorsa kadrolarının bu israf düzenini bitirip, hizmeti getireceğine olan inancından. Babasını, dedesini, dayısını, anasını herkesin tanıdığı pırıl pırıl bir adayın ne yapacağını bildiğinden. Her taziyesine, her düğününe, her yemeğine, her acısına, her sevincine koşan kadroların asla çıkar ilişkileri içinde olmadığını bildiğinden. Bu parti evlatlarının temizliğini bildiğinden, emin olduğundan yüzde 60’larla Kula gibi bir yerde yüzde 50’lerle seçimler kazanabilmişiz. Buradan bütün Türkiye’ye söylemek isteriz ki, Tayyip Erdoğan ve ekibi elindeki kiri karayı bize bulaştırmaya çalışıyor. Bu oyuna gelmeyiz. Cumhuriyet Halk Partililer kendilerini bilirler, bizleri bilirler, bütün Türkiye onları bilir. Cumhuriyet Halk Partisi dürüstlüğün, namusluluğun, hesap verilebilirliğin ve şeffaflığın partisidir" ifadelerini kullandı.

"Manisa’nın sonuçları 5 milletvekilinin geldiğini, 6’ncısının kapıda olduğunu gösteriyor"

Son yaptıkları anketlere göre Manisa’da pazar günü seçim olsa oy oranlarının arttığını gördüklerini belirten Özel, "Manisa’daki son seçimlerin 16-17 puan ilerisindeyiz. Yani bugün 4 milletvekilimiz var ama yapılan anketler 5 milletvekilinin geldiğini, 6’ncısının kapıda olduğunu gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyor" dedi.

"Manisa’nın turizm potansiyeli arttırılacak"

Açılış töreninde bir konuşma yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise, "Manisa’nın her köşesinde bacasız fabrikalarımız var. Bizim en büyük görevlerimizden bir tanesi bu değerlerimizi yarınlarımıza aktarmaktır. Salihli ve Kula Belediye başkanlarımızla birlikte el ele vererek jeoparkımızı daha da geliştirmek için çalışacağız. Manisa’da mitolojik dönemden başlayarak Osmanlı dönemine ve Cumhuriyet’in ilk dönemlerine ait olan 3 bin tane koruma altına alınmış olan eserimiz var. Bunların sayısını arttırarak, bu eserleri korumak bizim en büyük hedefimiz olacaktır. Manisa’nın da artık hak ettiği turist sayısına ulaşması ve turizmin de bir gelir kapısı olduğunu hem esnafımıza hem de şehrimize katacağı değerleri göstermek istiyoruz. Dolayısıyla bugün burada olmak, bu açılışı yapmak bizler için gerçekten çok mutluluk verici. Göreve geldikten sonra bölgenin meydan düzenlemelerini, yeni alanların açılmasını sağladık. İnşallah bizden sonraki gelecek olanlar da buraları daha fazla geliştirecektir. Burasıyla ilgili ne kadar çok konuşursak ne kadar çok buraları gezersek o kadar farkındalığı artar, yabancı ve yerli turistlerimizi şehrimize davet edebiliriz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Jeopark Belediyeler Birliği’nce, Zafer Kalkınma Ajansı’nın da hibe desteği ile yapımı tamamlanan Jeopark Ziyaretçi Merkezi’nde; ziyaretçi bekleme alanları, sosyal tesisler, toplantı ve eğitim salonu, araç otoparkı gibi alanlar yer alıyor.

Açılışa CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Selma Aliye Kavaf, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, eski Manisa milletvekilleri, çevre ilçelerin belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları da katıldı.