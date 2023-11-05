Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun deneyimlerinden, birikimlerinden yararlanmayı tüm süreçte sürdüreceğiz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisinde dün gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı sonucu genel başkan seçilen Özgür Özel, Ankara’da bir otelde 81 il başkanıyla bir araya geldi. İl başkanlarıyla görüşmesinin ardından basın açıklamasında bulunan Özel, “Cumhuriyet Halk Partisini halkçı, emeğe değer veren ve bundan sonraki süreçte toplumda emeğiyle geçinenlerin ve bugüne kadar çokça ezilenlerin sesini duyuracağımız ve onlardan yana politikaları üreterek toplumda Cumhuriyet Halk Partisine olan ilginin, güvenin 1970’lerde Ecevit ve arkadaşlarının sağladığı noktalara getirmeyi ve aşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Elbette bir devir teslim olacak”

İl başkanlarından aldığı görüşlerle bölgesel dağılıma, cinsiyet kotasına ve genç kotasına uyarak CHP’ye yakışır bir parti meclisi oluşturacaklarını söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şöyle devam etti:

“Öğleden sonra ilerleyen saatlerde örgütümüzün, 81 il başkanımızın sahiplendiği bir anahtar listeyi örgütümüze sunacağız. Örgütümüz, il başkanlarımız anahtar listemize hep birlikte sahip çıkacaklarını ifade ettiler ancak bu anahtar listenin kamuoyu tarafından bir blok liste gibi anlaşılmamasını tercih ederiz. Adaylıkların önünü kesmeyen, dayatmayan ve tüm örgütü kapsayan bir anahtar listeyle karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne güç veren ve örgütünden güç alan bir yönetim anlayışıyla yol yürümeye devam edecek. Bundan sonra da kendisinden (Kemal Kılıçdaroğlu) her türlü katkıyı almaya, onun deneyiminden, onun birikimlerinden istifade etmeye devam edeceğiz. Mazbatanın ne zaman vereceği belirginleştikten sonra sayın genel başkanımızla görüşeceğiz. Elbette bir devir teslim olacak, yani şeklen bir devir teslim olacak ama sayın genel başkanımızın biriktirdiği tecrübesini bize sürekli aktardığı bir iletişim kanalı da her zaman açık olacak. Kemal Kılıçdaroğlu’nun deneyimlerinden, birikimlerinden yararlanmayı tüm süreçte sürdüreceğiz.”