Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel’de incelemelerde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Ateş düştüğü yeri yakıyor. Sistem kendini sorgulatmamak için çorap söküğü gibi iş en yukarılara gelmesin diye bu kadar bariz suçlu birini bile halen daha görevde tutabiliyorlar, hesap sormuyorlar" dedi.

Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 31 kişiden 22’si tutuklanmıştı. Faciadan sonra ikinci kez bölgeye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise 78 kişiye mezar olan otelde incelemelerde bulundu.

"İlk günde bu yaklaşıma çok sert tepki gösterdim"

İçişleri Bakanı ve Kültür ve Turizm Bakanı hakkında konuşan Özel, "40 gün önce bir facia yaşadık ve 78 canımızı kaybettik. Olaydan sonra bölgeye geldim daha sonrasında da grup toplantılarında facianın sorumluluklarının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, sorumluların hesap vermesiyle ilgili verilmiş devlet sözünün takipçisi olmaya çalışıyoruz. Bölgede başka bir otelde İçişleri Bakanı, mülkiye müfettişlerinden oluşan çok güçlü ve hızlı bir kadronun olduğunu ve en geç 10 gün içinde tüm yönleriyle sorumluların ortaya çıkarılacağını ifade etmişti. Tabi o gün sorumlu konuşanlar İçişleri Bakanı için söylüyorum sonra bir daha bu konuda konuşmadılar. Bir de o gün sorumsuz konuşanlar vardı Kültür ve Turizm Bakanı, o gün hem basın önünde bir şeyler söylemişti hem de orada kendi sorumluluğunu yok göstermeye çalışıp, kendilerinin denetimsiz ve sorumluluk alanları dışında böyle yerlerde yaptıkları bir işi de suçsuz, günahsız insanların üzerine yüklemeye, onları hedef göstermeye çalışmışlardı. İlk günde bu yaklaşıma çok sert tepki gösterdim, sonrasında da süreci çok yakından takip ettik" dedi.

"İçi acımayanlar memleketi bu hale getirdi"

Bilirkişi raporuna değinen Özel, "Bu çağda her yerde yangın olur da hangisinde 78 kişi burada yanar. Madende 300 kişi ölür, 28 kişi ölür. Okula giden serviste çocuk unutulur ölür. Tuhaf ölümler ülkesi, elektrik tamiratına giden kişiler gölün ortasında donarak ölür mü? Ateş düştüğü yeri yakıyor. Sistem kendini sorgulatmamak için çorap söküğü gibi iş en yukarılara gelmesin diye bu kadar bariz suçlu birini bile halen daha görevde tutabiliyorlar, hesap sormuyorlar. Biz bugün buraya Ramazan’ın ikinci günü, facianın 40’ıncı gününde hem duamızı etmek, bir kez daha onların adalet talebini olayın olduğu yerden haykırmak üzere 40 gün sonra yine buradayız. Mezarlıkları ziyaret edeceğiz ardından iftar programımız var ona katılacağız. İçi acımayanlar memleketi bu hale getirdi. Bir daha bu memleketin evlatlarının yüreği yanmasın diye hesap sormayanlardan hesap sormak zorundayız" diye konuştu.