CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısının ardından MYK ve PM üyeleri ile milletvekilleriyle olağanüstü olarak bir araya gelerek, Diyarbakır’daki programını iptal etme ve Ankara’ya dönme kararı aldı.

CHP’den yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özel’in Kahramankazan’daki TUSAŞ tesislerine yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısını Diyarbakır’daki programı sırasında canlı yayında öğrendiği belirtildi. Özel’in ilk değerlendirmesinde süreci yakından takip edeceklerini ve terörü kimden gelirse gelsin lanetledikleri bildirilen açıklamada, "Özel, ardından Diyarbakır’daki programına eşlik eden MYK ve PM üyeleri ile milletvekilleriyle olağanüstü olarak bir araya geldi ve terör saldırısını değerlendirdi. Yaklaşık yarım saat süren toplantıda, programların iptal edilmesi, Ankara’ya dönülmesi ve Merkez Yönetim Kurulu toplantısının Ankara’da acil olarak toplantıya çağrılması kararlaştırıldı. Toplantı Özel, Ankara’ya ulaşana kadar Genel Sekreter Selin Sayek Böke başkanlığında gerçekleştirilecek. Ayrıca, Genel Başkan Yardımcıları ve Milletvekillerinden oluşan bir heyetin de TUSAŞ’a gitmesi kararı alındı. Özel, ayrıca İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile telefonda görüşerek terör saldırısıyla ilgili bilgi aldı" ifadelerine yer verildi.