MANİSA (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti’nin MHP’ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin, "Geçtiğimiz günlerde bu sürece ilişkin olarak bizden randevu talebinde bulunulduğunda sordum ‘Kimlerle görüşeceksiniz’ diye. Bizim açımızdan iktidardaki iki parti olan AK Parti ve MHP’ye bir gidilsin. Bu bizim için önemli. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bir kenarda durduğu, sürecin MHP üzerinden yürütülmesini de doğru bulmuyoruz” dedi.

Memleketi Manisa’da Şehzadeler Belediyesinin Spil Çocuk Evi’nin açılışına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha sonra esnaf ziyareti yaptı. Kuyumcu esnafını ziyaret eden Özel, burada asgari ücret üzerinden çeyrek altın hesabı yaptı. Esnaf ziyareti sonrasında gazetecilerin DEM Parti’nin MHP’ye gerçekleştirdiği ziyareti ve yeni süreci sormaları üzerine Özel, “Biz Türkiye’de annelerin gözünün yaşının duracağı, şehit cenazelerinin gelmeyeceği, Türkiye’nin huzur bulacağı ne varsa onun için hazırız. Bunu bugün değil, yıllardır söylüyoruz. Bir süreç yaşanacaksa bu Meclis odaklı olmalı ve açık, şeffaf yürütülmelidir. İki partinin birbiriyle kurduğu çıkar ilişkisi gibi süreçleri geçmişte çok acı bir şekilde deneyimledik onun için meclis odaklı kimsenin dışlanmadığı toplumsal mutabakata dayanan bir süreç yürümesi lazım. Geçtiğimiz günlerde bu sürece ilişkin olarak bizden randevu talebinde bulunulduğunda sordum; ‘Kimlerle görüşeceksiniz’ diye. Bizim açımızdan iktidardaki iki parti olan AK Parti ve MHP’ye bir gidilsin. Bu bizim için önemli. Adalet ve Kalkınma Partisinin bir kenarda durduğu, sürecin MHP üzerinden yürütülmesini de doğru bulmuyoruz. Ardından da öyle sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil bütün muhalefet partilerinin dışlanmadan, ayrılmadan bilgilendirilmesi lazım. Birileri muhalefeti bölmeye çalışıyorsa, biz bölünen değil muhalefeti birleştiren, bütünleştiren, hep birlikte olmasını savunan tarafta olacağız. Kimse şöyle düşünmesin; ‘Acaba Cumhuriyet Halk Partisi de muhalefetten bir aktör olarak ön plana çıkacak ve başka partileri yok mu sayacak?’ Böyle bir şey yok. Bizden randevu talep edenlere doğrudan şunu söyledik. ‘Tüm partilere gidilsin, AK Parti ve MHP’ye de mutlaka gidilsin.’ O zaman bizim de her zaman diyaloğa açık olduğumuzu biliyorsunuz. Bugün de öğrendiğime göre bizim bu söylediklerimizden sonra buna uygun bir sürecin yürütüleceği anlaşılıyor. Ben şimdi buradan Kars’a gidiyorum. Ardahan, Kars, Erzurum’da pazar akşamına kadar sürecek bir programım var. Pazartesi gününden sonra Ankara’da olacağım. Randevu taleplerini değerlendireceğim” dedi.

“Ben şehit ailelerinin ve gazilerin gözünün içine bakarım”

Yaşanan süreçte toplumsal mutabakatın çok önemli olduğunu vurgulayan Özel, “Bunun için de ben şehit ailelerinin ve gazilerin gözünün içine bakarım. Onların olur dediği sürecin içinde olurum. Onların yüreğini yaralayacak, evlat acılarını, sanki evladını boşuna kaybetmiş hissiyatı oluşturacak, onlarda bir aldatılmış duygusu oluşturacak hiçbir şeyin içinde olmayız. Zaten şu ana kadar 70’in üzerinde dernek ziyaretinde bulundu arkadaşlarımız. Şehit aileleri ve gazilerle ilgili iki dernekli vakfı da şahsen ben ziyaret ettim. Bu süreçte kendilerini tedirgin hissediyorlar. Güvencelerinin bizim ifademiz olduğunu söylüyorlardı. Buradan bir kez daha tekrar edelim. Şehit ailelerinin ve gazilerin güvencesi Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Onların hukukunu biz gözeteceğiz” dedi.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın talepleriyle ilgili ortaya atılan iddialara yönelik soru üzerine Özel, “Bir bilgim yok. Yani henüz bir görüşme yapmadık. Dediğim gibi sürecin açık, şeffaf, tüm partilere açık bir şekilde yürümesi gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir aktörün dışlanmaması gerekir. Bir aktörün söylediklerine karşı sanki ’Onun karşısında ne diyorsunuz?’ diye böyle bir süreç yürütmek doğru olmaz. Sürecin Mecliste tüm siyasi partileri kapsayarak, tamamını şeffaf şekilde bilgilendirerek ilerlemesi lazım. Türkiye’nin toprak bütünlüğüne, bayrağına saygılı, şehidine, gazisine saygılı, Türkiye’nin çıkarlarını gözeten, Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünü gözeten bir süreç olması gerekir” diye konuştu.