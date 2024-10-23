CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TUSAŞ önündeki terör saldırısıyla ilgili, "Terörü, kimden ve nereden ne gerekçe ile gelirse gelsin lanetliyoruz. Burada tam da bu saldırıyı görünce insanın aklına buradaki zamanlamanın ne kadar dikkat çekici olduğunu da düşünmeden geçemiyor” dedi.

Partililerle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Selahattin Demirtaş’a burada yapacağı ziyaretten haberdar olduğunu söyledi. Selamlarını getirdiğini belirten Özel, onun kendi özgürlüğünde burada bir gün hep birlikte kahve içmeyi ümit ettiğini ifade etti. DEM Parti belediye başkanını tebrik eden Özel, sözlerine şöyle devam etti:

“Sizleri bu şehri yönetme yetkisi için elde ettiğiniz başarı için bir kez daha kutuluyorum. Diyarbakır’dan çağrım şudur, Salı günü Sayın Bahçeli’nin ifadelerinin ardından Türkiye’de yeni bir süreç, yeni iklim tartışılıyor. Diyarbakır’da barışa, kardeşliğe dair bir umut, ancak sürece ilişkin bir tedirginlik ve güvensizlik görüyorum. Ve bir samimiyet beklentisi görüyorum.”

Ankara’daki patlamaya değinen Özel, “Ankara Kahramankazan TUSAŞ tesislerinde bir canlı bomba saldırısı, ardından bir çatışma var. Şehit ve yaralılar var. Olay çok yeni, dikkatle takip ediyoruz. Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörü, kimden ve nereden ne gerekçe ile gelirse gelsin lanetliyoruz. Burada tam da bu saldırıyı görünce insanın aklına buradaki zamanlamanın ne kadar dikkat çekici olduğunu da düşünmeden geçemiyor insan. 7 Haziran’a birkaç gün kala Diyarbakır’dan başlayan ve 1 Kasım’a kadar süren süreci hatırlamadan insan geçemiyor. Bütün terör örgütlerinin bir anda aktive olduğu sürecin aslında 7 Haziran ve 1 Kasım arasında kamuoyunu nasıl yönlendirmeye çalıştığını hatırlamak gerekiyor. Kim terörden medet umuyorsa yanlış yapıyor” dedi.

“Biz bugün Diyarbakır’da, dün Ankara’da Türkiye’nin gündeminden terörün çıkmasını, şehitlerin çıkmasını, annenin nereli olursa olsun gözyaşının durmasını ve artık bu ülkede 86 milyonunu barış, kardeşlik, huzur içinde yaşayıp refaha kavuşmasını, yoksulluktan kurtulmasını, gelecek endişesinden kurtulmasının umudundayız” diyen Özel, “Tabii ki kolay olmayacak. Tabii ki demediğimiz sözleri söyleyecekler. Her türlü psikolojik harp ve saldırgan tutuma hazır olmak gerekiyor. Bu şehitlere çık ciğerimiz yandı, yanmaya devam ediyor. Bunun son olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak ise, "Cumhuriyet Halk Partisi’ne hem yerel seçimlerden şimdiye göstermiş oldukları dayanışma, destek ve beraberlik için teşekkür etmek istiyoruz. Hem de bugün Cumhuriyet Halk Partisi heyetini Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte burada ağırlamaktan ve burada kentimiz için, bölgemiz, ülkemiz için eneler yapabileceğimizi, kentler arası ittifakalar için, diplomasi için, yerelden demokrasiyi nasıl örgütleyebileceğimizi konuşmak ve derinleştirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.