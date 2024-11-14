Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, “Bizim belediyelerimiz hesap vermekten kaçan belediyeler değil” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde bazı CHP’li belediyeler için müfettiş görevlendirilmesine ilişkin açıklama yaptı. Bu yaşananları iktidarın yerel seçim yenilgisi sonrası başlattığı yeni anayasa, ’İsrail saldırısı’, ’Öcalan Mecliste konuşsun’ gibi tartışmalardan bağımsız düşünmediklerini belirten Özel, iktidarın bu konularda toplumsal destek kazanamayınca yeni bir stratejiye geçtiğini savundu. AK Partili belediyelere uygulanmayan borç tahsilatlarının CHP’li belediyelere faizle yapıldığını, temel amacın CHP’li belediyelere oy verenleri cezalandırmak olduğunu öne süren Özel, “Ancak bu belediyeler, AK Parti ve MHP’li seçmenlere de hizmet verdiğinden, iktidarın bu tutumu o kentlerde yaşayan herkesin zarar görmesine yol açıyor. Öylesine kararlılar ki, CHP’li belediyelerin elini kolunu bağlamak için ’çöp toplanmasın, kanalizasyon aksasın, yeter ki bu belediyeler başarısız gibi görünsün’ anlayışını benimsemiş durumdalar” diye konuştu.

Özel, "Bakanlıklara ’CHP’li belediyelerde bir suç bulun, bulamıyorsanız bir suç uydurun’ talimatı verildiğini biliyoruz ve bunu yaşıyoruz. Ancak bizim belediyelerimiz hesap vermekten kaçan belediyeler değil" dedi.

"Birçok alanda yardım yapıyoruz"

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendi partisinin belediyelerine CHP’li belediyeleri örnek gösterdiğini söyleyerek, "Geçen seçim kaybından sonra ’Biz de belediye meclis toplantılarını canlı yayınlamayız’ dediğini bir kez daha hatırlatırım" ifadelerini kullandı.

CHP’li belediyelerin sosyal hizmetlere odaklandığını belirten Özel, "Öğrenci yurtları, kreşler, yeşil alanlar gibi birçok alanda yatırım yapıyoruz. Sosyal yardımları ortalama 4,5 kat artırdık. Üreticilere destek veriyor, öğrencilere burs sağlıyor, yaşlılara evlerinde hizmet sunuyoruz” şeklinde konuştu.

"31 Mart günü kantara çıktık"

31 Mart günü CHP’nin kantara çıktığını belirten Özel, "CHP belediyeciliği bilmez diyorlar. Nasıl bildiğimizi millet sana öğretti. Her şeyde sandığa sığınanlar, 31 Mart günü kantara çıktık, millet karar verdi. Sana nüfusun yüzde 20’sini verdiler, bize yüzde 65’i yönetme yetkisini verdiler. Ekonominin yüzde 80’ini CHP yönetiyor. Turizmde yüzde 90’ın üzerinde yer CHP’li belediyeler. Ne konuşuyorsun? Millet bir karar vermiş. Kabulleneceksin, takdir edeceksin, örnek alacaksın, çalışacaksın, iyi belediyecilik yaparsan seçim kazanacaksın” şeklinde konuştu.

"İBB 36 dosyada suç duyurusunda bulundu, tık yok"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Partili belediyelere yönelik denetim eksikliği olduğunu savunarak, "AK Partili belediyelere tek bir müfettiş yollamayanlara sesleniyorum. Bakın İBB 36 dosyada suç duyurusunda bulundu, tık yok. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek dönemine ilişkin 40 suç duyurusunda bulundu, tık yok” ifadelerini kullandı.

Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde MHP dönemine ait sekiz büyük yolsuzluk dosyası olduğunu belirterek, "Bu dosyalardan sadece ikisi savcılıkta ve aylardır bekliyor. Diğer altı dosya ise iç denetimde. İçişleri Bakanlığı, Manisa’da MHP dönemini araştırmak üzere bir tane müfettiş gönderdi mi? Tık yok” açıklamasında bulundu.

Özel, CHP’li belediyelere karşı uygulanan denetimlerin AK Partili ve MHP’li belediyelere gösterilmediğini de söyledi. Kamu görevlilerine uyarılarda bulunan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Benim kamu görevlilerine yapacağım uyarı şu; gittiğiniz yerde varsa bir şey bulun yazın. Bugüne kadar neyi yazdınız da hesabını veremedik. Ama araştırın karıştırın bunları suça bulaştırın talimatına uyanın, devlete değil AK Parti’ye hizmet ettiğini de unutmayalım. Namussuzca verilen siyasi talimatlarla suç oluşturmaya çalışmayın. Bizim denetlenmekten korkumuz yok. Bir takım siyasi operasyonlara kimse alet olmasın. Atılan her iftiranın hesabı sorulur.”

"Algı operasyonu yapıyor"

Özel, “Tayyip Bey’e soruyorum. Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Düzce ve Niğde gibi toplamda 10 belediye başkanını istifa ettirdin. ‘Etmezseniz gereğini biz yaparız’ dedin. Bir partinin genel başkanı bir belediye başkanını görevden alabilir ama partiden atamaz. Kim alabilir; İçişleri Bakanı alabilir. Terör ve yolsuzluk varsa alabilir” ifadelerini kullandı.

Özel, CHP’li belediyelere yönelik denetimlerin haksız olduğunu savunarak, “Konserler pahalıymış diyor, algı operasyonu yapıyor. Pahalıysa bu konserlerin hepsi pahalı, hepsini aynı standartlarda denetle, başımla beraber. Ancak bu kadar haksızlıkla yapılan algı operasyonuna teslim olmayız” dedi.

"Onların karnesi 4, pekiyi aferin"

CHP Genel Başkanı Özel, CHP’li belediyelere yönelik denetimlerin yoğunluğuna dikkat çekerek, “Siz belediye başkanlarımızı algı operasyonlarıyla itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz, ama onların karnesi 31 Mart’ta dört pekiyi, aferin. Ankara’da da, İstanbul’da da öyle” dedi.

Özel, 17/25 Aralık sürecinde ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına da atıfta bulunarak, “Ayakkabı kutularında paralar çıkıyordu, seçim sonrası ‘millete hesabını verdik’ dediniz. Dört bakanı Yüce Divan’a göndermediniz. ’Sandık bizi akladı’ dediniz. Bu sandık aklama meselesi size olunca oluyor ama CHP’li belediyeler her türlü denetimi sandıkta verdiler, bembeyaz çıktılar” ifadelerini kullandı.

Özel, AK Part’li belediyelere müfettiş gönderilmediğini iddia ederek, “Bir müfettiş bile gitmeyen AK Partili belediyeler ortada, bizde ise kalıcı odalar veriliyor. Biri gidiyor, biri geliyor” dedi.