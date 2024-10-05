CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Partililerle tokalaşmasıyla ilgili, "Sayın Bahçeli’yle DEM’in el sıkışması Türkiye’de tansiyonu düşürür, kutuplaşmayı azaltır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bakırköy Belediyesi’ni ziyaret etti. Özel’i Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu ve beraberindeki heyet karşıladı. Ardından Özel, beraberindeki heyet ile yeni belediye binasını gezdi. Özel, ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Bahçeli’yle DEM’in el sıkışması Türkiye’de tansiyonu düşürür”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Partililerle tokalaşmasıyla ilgili soru üzerine Özel, "Siyasette yeni bir dönem başlayıp başlamadığından ziyade şunu görmek lazım. Bizim normalleşme dediğimiz şey Erdoğan’la ya da Bahçeli’yle bir anlaşma yapmak değil. 22 yıldır bu ülkeyi bu hale getirenlerle bir anlaşma yapacak halimiz yok. Biz bu iktidarı ilk seçimde değiştireceğiz. Normalleşme milletin seçtiklerine milletin hatırına asgari saygıyı göstermek ve gerçek sorunlar konuşsun diye suni gündemlerden kaçmaktır. Cumhuriyet Halk Partisi bütün partilerle bayramlaşan tek partiyken, CHP lideri Özgür Özel bütün liderlerle tokalaşabilen tek liderken geçtiğimiz 1 Ekim günü bu konuda bir farklılaşma oldu. Ben bundan gayet memnunum. Sayın Bahçeli ile DEM’in el sıkışması Türkiye’de tansiyonu düşürür, kutuplaşmayı azaltır. Kutuplaşma diktatörlere, tek adamlara, sosyal demokratlara ve halkın geniş kesimlerine her zaman zarar verir. Sözün güçlü olduğu yerde kutuplaşmanın olmaması lazım. Biz milletin sorunlarını biliyoruz, nasıl söyleyeceğimizi anlatmak ve insanların kulakları bunu duysun istiyoruz. Bu milletin bizi duyduğunda bizi seçeceğini ve Türkiye’nin çok daha önemli işleri çok kısa sürede başaracağını biliyoruz. Kutuplaşma ne kadar düşerse, sesler ne kadar duyulursa, içerik ne kadar önem kazanırsa o kadar önemlidir. Bahçeli demin elini sıktı diye biz ne Bahçeli’yle ne Erdoğan’la oturup ne anayasa yaparız ne bir başka şey. Anayasaya uymayanlarla anayasa konuşmuyoruz. Biz kimseyle koalisyon da kurmayacağız ama Türkiye ittifakını büyüteceğiz. Atatürk’ün partisini Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında yeniden iktidar yapacağız” dedi.

“Devlet ciddiyetine yakışır bir sunum ve bilgilendirme bekliyorum”

Meclis’in 8 Ekim’de olağanüstü toplanacağı hakkında konuşan Özel, “Bir ülkenin Cumhurbaşkanı meclisin kürsüsüne çıkıp bize İsrail yakında saldıracak, hedeflerinde Anadolu toprakları biz varız diyorsa derhal bütün gerekçelerini, kanıtlarını, istihbaratını o mecliste paylaşması lazım. Açık bir oturumda bunu yapamayacaktır. Kapalı bir oturum olsun bize bilgi verin dedik. Buradaki meclisin toplanıyor olmasını olumlu buluyorum ancak o oturuma Sayın Erdoğan’ın gelmesi gerekiyor. Bilgi vermek için 2 tane bakan gönderirse işin ciddiyetine derstir. İlgili bütün bakanlar bilgi versin ama Erdoğan çıkıp her şeyi orada anlatsın. Yasak savmak için böyle bir olursa bunu çıkar millete ifade ederim. Bilmediğimiz bir şey söylenmez ve meselenin Türkiye’nin güvenlik sorunu var güvenlik birinci sıraya çıkarsa eğer şu an birinci sırada olan yoksulluk, işsizlik, açlık güvencesizlik, okullardaki durumdan memnuniyetsizlik geriler diye düşünüp böyle bir güvenlik meselesini suni olarak şişiriyorlarsa bunu da millete şikayet ederim. Devlet ciddiyetine yakışır bir sunum ve bilgilendirme bekliyorum. Ciddiyetsiz davranırlarsa elbette kapalı oturumun tutanakları 10 yıl gizli kalacaktır ama içerikten milletim adına tatmin olmazsam bunu milletimle paylaşırım. Bu meselenin suni bir gündem olarak köpürtülüp güvenlik kaygılarıyla yitirilen siyasi itibarın geri tahkim edilme çalışmasıdır. Bunu yapmaya kalkan olursa ifşa ederim. Bizim bilmediğimiz onların bildiği gerçek güvenlik sorunları varsa bu konuda üstümüze ne düşüyorsa yaparız ama yine de bu milletin esas meselelerini konuşmaktan bir adım geri durmayız” ifadelerini kullandı.