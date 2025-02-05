Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in, depremin 2’nci yıl dönümü nedeniyle bulunduğu Adıyaman’da ilk durağı deprem şehitliği oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel; Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, diğer illerin belediye başkanları ve partililer ile birlikte deprem şehitlerinin kabrini ziyaret etti. Burada mezarlıklara karanfil bırakan Özel, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua etti.

Mezarlık çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Depremin öncesinde, sırasında ve sonrasında sınıfta kalmış bir iktidar ile karşı karşıyayız. Burada bunu söylemek zorundayım. Aktif siyasete dair bir şey konuşmanın yeri değil. Bu kadar acının olduğu yerde ve bu gün büyük İzmir depremi, Muğla depremi gündemdeyken, Ege’de benim geldiğim topraklarda büyük kayıplar bekleniyorken, geçmişte yapılan hataları, eksiklikleri dile getirmeden olmaz" diye konuştu.