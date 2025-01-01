Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Şehzadeler Belediyesi’nin yeni Spil Çocuk Evi açılışını yapmak için Manisa’ya geliyor.

Şehzadeler Belediyesi’nin kente kazandırdığı yeni Spil Çocuk Evi’nin açılışını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel yapacak.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Çarşı Mahallesi’nde bulunan Spil Çocuk Evi’nin 2 Ocak Perşembe günü saat 13.00’da yapılacak olan açılışına tüm Manisalıları davet ederek, kente yeni bir çocuk evi kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Başkan Durbay, Şehzadeler’de yaşayan çocuklar ve çalışan annelerin yaşamını kolaylaştırmak için ilk günden bu yana sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmet verdiklerinin altını çizerek, “Aile dostu bir belediye olarak kentimizde yaşayan çocuk ve çalışan annelerimizi önemsiyor ve çalışmalarımızda önceliklerimiz arasında yer almasına özen gösteriyoruz. Yarın Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in saat 13.00’da açılışını yapacağı yeni çocuk evimizin açılışına tüm halkımızı bekliyor, kentimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.