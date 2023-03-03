Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ile Sol Parti Genel Merkezinde görüşme gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ile görüştü.

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