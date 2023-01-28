Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yörük Türkmen aynı zamanda üretici demek. Hakları da yeteri kadar teslim edilmedi. O hakkı da teslim edeceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yörük Türkmen aynı zamanda üretici demek. Hakları da yeteri kadar teslim edilmedi. O hakkı da teslim edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Konya’nın Akşehir ilçesinde düzenlenen ’Büyük Yörük Türkmen Buluşması’ etkinliğine katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet etkinlik öncesi Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi, Nasreddin Hoca Türbesi ve Batı Cephesi Karargah Müzesi’ni ziyaret etti. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, ilçedeki ziyaretlerinin ardından Zekai Baloğlu Spor Salonu’nda düzenlenen ’Büyük Yörük Türkmen Buluşması’ etkinliğine katılarak, salonun bahçesine kurulan çadırları gezdi.

Programda konuşan Kılıçdaroğlu, "Tarihin bize yüklediği sorumluluk, öğrendiğimiz kültürü, geleneği, gelecek kuşaklarımıza ve evlatlarımıza da aktarmaktır. Birlikte olmamız gerekirken zaman zaman farklı partiler içinde yer aldık, doğrudur. Bu da gayet doğaldır ama kültür birliğimiz bir parti işi değildir. Kültür dediğiniz; insanın ruhudur, geçmişi ve geleceğidir. Dolayısıyla kültür sıradan bir olay değildir" dedi.

Kurtuluş Savaşı’nın asıl karargahının Akşehir olduğunu anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, "Diğerleri il, Akşehir değil. Neden il değil Akşehir. Kadim kültürümüzün yerleşkesi olan Akşehir’i il yapacağız. Bu işin sağı solu yok, tarihi var. Tarihe saygı duyuyorsanız Akşehir’e de saygı duyacaksınız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Yörük Türkmenlerin sorunlarını bildiğini ifade ederek, "Göçerlerin hiçbir sağlık sigortası yok. Niye yok? Bu coğrafyada yaşıyorlar, aynı havayı teneffüs ediyoruz. Bunlar kocadığı zaman ne olacak. Tamam oğlu, kızı bakacak, çocukları bakacak ama o da Türkiye Cumhuriyeti’nin saygın bir vatandaşı olarak emeklilik hakkını kazanması lazım. Hastaneye gittiği zaman sağlık sigortasının olması lazım. Unutmayın bu kardeşiniz, tamamını yapacak. Kırsalda ve yaylada çalışan, kadınların ve gençlerin sosyal güvelik primini devlet ödeyecek. Yeri ve zamanı geldiğinde emeklilik hakkına kavuşmuş olacak. Göçersiniz konarsınız ama biliniz ki çalışıp ürettiğiniz zaman hakkınızı sosyal devlet teslim edecek. Yörük Türkmen aynı zamanda üretici demek. Hakları da yeteri kadar teslim edilmedi. O hakkı da teslim edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti’nde hiç kimsenin mağdur olmadığı, herkesin bu coğrafyada huzur içinde gezdiği, eğlendiği, herkesin birbirine saygı gösterdiği iklimi oluşturacağız. Göreceksiniz güzel Türkiye büyüyecek, huzur olacak. Güzel Türkiyemiz’de herkes kucaklaşacak. Boşuna ’helalleşelim’ demedim. Artık kavgalardan bıkmadık mı? Yetmedi mi kavga etmek? Yetmedi mi birbirimizin yüzüne farklı bakmak? Birleşmeliyiz, beraber olmalıyız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kemal Kılıçdaroğlu’na hediye verilmesiyle program son buldu.