Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hastane önünde yaptığı konuşmasında, “Üzücü bir haber aldık ve hemen geldik ve İYİ Parti’nin yetkilileri ile görüştüm. Sayın genel başkanın durumunu sorduk ve hekim arkadaşlar bilgi verdiler. Çok şükür şimdilik herhangi bir sorun yok, dinlenmekte kendisi, umarım yarın taburcu olacak. Dolayısıyla ben İYİ Parti’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayın genel başkana da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarız kısa süre içerisinde sağlığına kavuşur ve taburcu olur. Hekim arkadaşlar önemli bir şey olmadığını ama dinlenmesi gerektiğini söylediler. Sizler de takdir edersiniz ki yoğun bir siyaset gündemi var. Bizi bekleyen bu gündemden kaçınma şansımız da yok. Doktorlar kendisiyle görüşmemize izin vermiyor ve doğru da olmaz” ifadelerini kullandı.