Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ey dünya, insanımız senin ucuz iş gücün değildir. Ülkemiz senin mülteci kampın değildir. Toprağımız senin çöp depolama alanın değildir” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ey dünya, insanımız senin ucuz iş gücün değildir. Ülkemiz senin mülteci kampın değildir. Toprağımız senin çöp depolama alanın değildir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. 3 Aralık’ta İstanbul’da gerçekleştirecekleri vizyon toplantısına herkesi davet eden Kılıçdaroğlu, o toplantıda CHP’ye neden oy isteyeceklerini anlatacaklarını söyledi.

“YÖK kaldırılacaktır"

İktidara geldikleri zaman liyakati esas alacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “YÖK denilen, 12 Eylül darbe hukukunun ürünü kaldırılacaktır ve üniversiteler gerçek anlamda özgür özerk kuruluşlar olacaklardır” diye konuştu.

“Sadece bir tekil adaya, ’şahsım’ kafalarına oy istemek CHP’nin kitabında yoktur”

İstanbul’da 3 Aralık tarihinde gerçekleştirecekleri vizyon zirvesi hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, “Bu zirvede yol arkadaşlarımıza neyi anlatacağız? Arkadaşlarımıza halkın huzuruna çıktıklarında ne için oy isteyeceğimizi anlatacağız. Sadece bir tekil adaya, ’şahsım’ kafalarına oy istemek CHP’nin kitabında yoktur. Zaten bizim arkadaşlarımız da böyle bir şeyi asla kabul etmezler. CHP’nin genlerine aykırı bu zaten. CHP sadece bir adaya oy istemeyecek. CHP bir zümrenin çıkarı için de oy istemeyecek. CHP yepyeni bir anlayışla yepyeni bir sisteme oy isteyecek. CHP adaya oy istemeyecek, güç birliğine oy isteyecek” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin tarihte birçok ekonomik kriz ile karşılaştığını söyleyen Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi yapısal krizlerden koruyacak sistemi getirmek için geldiklerini ifade etti.

Dünyaya seslendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Ey dünya, insanımız senin ucuz iş gücün değildir. Ülkemiz senin mülteci kampın değildir. Toprağımız senin çöp depolama alanın değildir. Mahallelerimiz senin uyuşturucu baronlarının fink attığı bataklıklar değildir, bu karanlığa asla ama asla mahkum değiliz. Seninle rekabet etmeye geliyoruz. O vizyon toplantısında ‘Ey dünya seninle rekabet etmeye geliyoruz. Teknolojide, sanayide, eğitimde, insan haklarında, kadın haklarında, özgürlüklerde, demokraside hayvan haklarında çevrecilikte, iyi olan her şeyde rekabet etmeye geliyoruz. Ey dünya, sen de 3 Aralık’ı bekle’ diyorum.”