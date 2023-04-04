Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu ülkenin birleşmeye ihtiyacı olduğunu belirterek “Bu ülkenin huzura ihtiyacı var. Bu ülkenin beraber olmaya ihtiyacı var. Bu ülkenin kucaklaşmaya ihtiyacı var” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Trabzon’daki Atatürk Alanı’nda Trabzonlular ile buluştu. CHP liderinden önce Atatürk Alanı’ndaki kalabalığa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir konuşma yaptı. İmamoğlu, AFAD tarafından dün Trabzon için yapılan kuvvetli fırtına uyarısı mesajını okuyarak AFAD’a göndermelerde bulundu. Ekrem İmamoğlu, “Diyor ki ağaç, direk, çatı devrilmesi, çatı uçması hatta baca gazı zehirlenmesi olabilir. Ya biz temel fıkrası anlatırız ama bizim fıkralarımız akıllıca olur, zekice olur. Böyle aptalca olmaz, böyle olmaz. Ama bir konuda tutturdular, bugün Trabzon’da Karadeniz’de fırtına var” diye konuştu.

CHP liderini konuşmasını yapmak üzere kürsüye Ekrem İmamoğlu anons ederek davet ederken, kendisine 13 numaralı üzerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun isminin yazılı Trabzonspor forması ile kasket hediye etti.

Kemal Kılıçdaroğlu da konuşmasına AFAD’ın yaptığı fırtına uyarısına vurgu yaparak başladı. Kılıçdaroğlu, “Bu ülkenin birleşmeye ihtiyacı var. Bu ülkenin huzura ihtiyacı var. Bu ülkenin beraber olmaya ihtiyacı var. Bu ülkenin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Bu ülkede kavgadan bıkmadık mı? Sağdır soldur dedik birbirimiz öldürdük. Bundan bıkmadık mı? Artık başı açık, başı kapalı diye kadınları ayırdık bu ayrımcalıktan bakmadık mı? Söz veriyorum söz. Trabzon’a söz Türkiye’ye söz, bitireceğim ayrımcılığı. 85 milyonu kucaklaştıracağım, 85 milyonu. Bir arada olacağız, beraber olacağız ve güzel Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz. Göreceksiniz, hayatın her aşamasında göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı’nda verilecek bayram ikramiyesinin en az askeri ücret kadar olması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, “8 bin 500 lira. Eksik verdiler Allah nasip eder Cumhurbaşkanı seçildiğimde önümüzdeki Kurban Bayramında emeklilerin hesabına 15 bin yatacak göreceksiniz siz bunu. Biliyorum ‘Efendim’ diyecekler ki ‘Parayı nereden bulacaksın?’ Söz söz, Bay Kemal o paraların tamamını bulacak. Hiç endişelenmeyin. Para var, alacağım ve vereceğim. Kuruşu kuruşuna hesapladım. Kuruşu kuruşuna 418 milyar dolarlık bir hortum var. O paranın tamamını 418 milyar doları alacağım ve bu milletin cebine koyacağım. Helal para o. Biliyorum bazıları diyor ki bu para yurt dışında, nasıl getireceksin bu parayı. Efendim uluslararası mahkemeler var. O mahkemelerden nasıl dava kazanırsın. Onlar benim devlet adamı olduğumu bilmiyorlar. Bir devlet adamı bunu çok iyi bilir dünyanın hiçbir mahkemesi bir devletin soyulmasına izin vermez. Bütün avukatları, akademik dünyanın temsilcilerini hepsini çağırdım, hepsi ile konuştum davaları açacağız, paraları alacağız, paralar gelecek. Mal varlıkları da var. Kim ne götürdüyse kuruşu kuruşuna biliyorum. Hiç endişe etmeyin” diye konuştu.

“Esnafa bir ay içinde bankalardan, esnaf kefalet kooperatiflerinden pandemi döneminde çektiği kredilerin faizlerin tamamını sileceğiz” diyen Kılıçdaroğlu “Esnaf rahat bir nefes alacak. Esnaftan alınan kiralardaki stopaj vergisi var onu bir ay içinde sıfırlayacağız. Trabzon’da bir şikayet var zincir mağazalardan en çok esnaf şikayet ediyor bütün esnafları söz o beladan kurtaracağım esnafı” şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon’da güçlü bir milliyetçilik damarı olduğunu bildiğini belirterek “Gerçek milliyetçi arıyorsanız o da biziz. Allah nasip ederse cumhurbaşkanı olursam Süleymanşah Türbesi’ni kaçırdılar o türbeyi alacağım, vatan toprağına yeniden götüreceğim, şanlı bayrağımız orada dalgalanacak. Bayrağını indiren adam milliyetçi olmaz. Kanımızın son damlasına kadar mücadele eder hakkımızı alırız” dedi.

Devleti yeniden inşa edeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, “Bütün Trabzon’dan sandık başına giderken elinizi vicdanınıza koyun ve ona göre oy verin” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yapması planlanan esnaf ziyaretini iptal ederek Sülüklü Mezarlığı’ndaki şehitliği ziyaret etti, şehit mezarlarına karanfil bırakarak yapılan duaya katıldı.