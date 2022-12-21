Antalya’da selin vurduğu Kumluca ilçesinde ziyaretlerde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu felaketlerden ders alınması lazım" dedi.

Antalya’da selin vurduğu Kumluca ilçesinde ziyaretlerde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu felaketlerden ders alınması lazım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi programa katılmak üzere dün akşam Antalya’ya geldi. Kılıçdaroğlu’nun bugün ilk durağı geçtiğimiz hafta sel felaketinin yaşandığı Kumluca ilçesi oldu. İlçede örtü altı üretim yapan çiftçilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, mağdur olan çiftçileri ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP’li Antalya milletvekilleri ve partililer de eşlik etti. Ziyarette bazı çiftçiler 30 yıldır bu şekilde bir doğal afet yaşamadıklarını belirterek, kendilerine yardım eli uzatılmasını talep etti.

Su baskını yaşanan Kültür Parkı’nda da çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, esnafa ve vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, daha önce de Kumluca’da benzer felaketlerin yaşandığını hatırlatarak, "Kumluca tarım konusunda kritik bölgelerden biri. Buranın sürekli üretmesi lazım. Burası ürettiği zaman hem Kumluca hem Türkiye kazanıyor” dedi.

"Bu yağmurla, selle gelen milin bir yerde tutulması lazım"

Sel felaketlerinin önlenmesi için süratle gölet yapılması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Sorun, bu göletlerin bugüne kadar yapılmamış olması. Süratle yapılması lazım. Yağmur Allah’ın hikmeti, yağacak. Bu yağmurla, selle gelen milin bir yerde tutulması lazım. Uzmanlar ’şu alanlara gölet yapılması gerektiğini’ söylüyor, yapılmadığı takdirde bu tür felaketler ortaya çıkıyor. Biz de takipçisi olacağız. Bu göletleri niçin yapmadılar? Çok büyük para değil. Baraj yapmıyorsunuz, gölet yapıyorsunuz. Bu göletler yapılırsa bir dahaki yağışlar daha az hasarla atlatılacak" diye konuştu.

Felaketlerden ders alınması gerektiğini sözlerine ekleyen Kılıçdaroğlu, “Burası cennet gibi bir yer, bereketli toprakları var. İnsanlar ekiyorlar, biçiyorlar. Para kazansın istiyoruz. Çiftçinin, üreticinin kazanması lazım. Dünya iklim değişikliğini dile getiriyor. BM’nin raporları var. Sağlıklı, iyi düşünen bir hükümet bu felaketleri önceden görür ve ona göre önlemini alır. Bir felaket yaşandığı zaman da en az zayiatla onu gidermeye çalışır. İnşallah onlar olacak" ifadelerini kullandı.

"Birileri kavga ediyor, siz hiç endişe etmeyin"

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Finike ilçesine geçerek, burada kendisini bekleyenler ile bir araya geldi. Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, belediye balkonundan seslendiği vatandaşlara, "Biz kendi ülkemizde huzur içerisinde yaşamak istiyoruz. Bunu başarmanın yolu sizden alacağımız destek. Beraber ve birlikte yaşamak istiyoruz. Birileri kavga ediyor, siz hiç endişe etmeyin, onu emekli etmeye söz verdim” dedi.