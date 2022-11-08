Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bay Kemal 85 milyonun hakkını ve hukukunu koruyacaktır” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bay Kemal 85 milyonun hakkını ve hukukunu koruyacaktır” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu Türkiye’nin yol ayrımına doğru gittiğini söyleyerek, “İçinden bulunduğumuz olumsuz tabloyu düzeltmek için birlikte Türkiye’yi dönüştürmek için mücadele ediyoruz. O nedenle bütün arkadaşlarımın dikkatle dinlemesini isterim, size bugün hazin bir hikâye anlatacağım. Bu hikâye, kupon arazileri satarken bana soracaksınız diyen bir kişinin koskoca ülkeyi uçurumun kenarına sürüklediği hikâyesidir. Bu hikâye yolsuzluklar kamu ihalelerinde çevrilen ayak oyunları, kentleri beton ormanına dönüştürülmesi, israf, elbette bu hikâyenin içinde çeteler var. Bu hikaye ’Kupon arazileri satarken bana soracaksınız’ diyen bir kişinin, koskoca ülkeyi uçurumun kenarına sürüklediğinin hikayesidir. Bu malı götürme sanatının hikayesidir” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, varlık barışıyla kirli paranın Türkiye’ye gireceğini savunarak, “Biri çıkmış diyor ki ’Haftada ortalama 5 bin uyuşturucu satıcısını veya imalat yapanı gözaltına alıyoruz.’ Ben bunu söylediğimde, kıyamet kopmuştu. Ama bilsinler, Bay Kemal 85 milyonun hakkını ve hukukunu koruyacaktır. Bu itirafı için de teşekkür ederim. Pardon, burası Kolombiya mı, Bogota mı? Kolombiya’da bile böyle değil. Ne demek haftada 5 bin kişi? Ayda 20 bin eder. Yılda 52 hafta var, 260 bin eder. Bir de yakalanmayanları koyarsan 1 milyon eder. Kendileri itiraf ediyorlar ama bana kızıyorlar. Niçin? ’Doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovarlar’ diyorlar. Hiç kimse endişe etmesin, bay Kemal onuncu köye gidecektir, yine halkın çıkarlarını savunacaktır” değerlendirmesini yaptı.

Kamu İhale Kanunu’nda 191 kez değişiklik yapıldığını kaydeden Kılıçdaroğlu, “Kamu ihalelerindeki ayak oyunları, kentlerin yağmalanması, israf ve çeteler var. Bir ülkede iktidar kendi çıkardığı kanunda 191 değişikliği niçin yapar? Kanunda yapılıyor, genelgelerde, tebliğlerde yapılıyor. Bu kanunla uğraşmanın temel sebebi ne? Temel sebebi servet transferini gerçekleştirmek. Milyonlardan alıp bir avuç kişiye vermek. Bu Türkiye’nin geldiği açmazın birinci aşamasıdır. Bunu Robin Hood taktiğiyle yapıyorlar. Yapılan alt gelir gruplarından üst gelir gruplarına servet transferidir” şeklinde konuştu.