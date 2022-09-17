Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, idam edilişlerinin 61’ncı yılında Eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Topkapı’daki Anıt Mezar’da düzenlenen törenle anıldı. CHP Lideri daha sonra 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın kabrini de ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, idam edilişlerinin 61’ncı yılında Eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Topkapı’daki Anıt Mezar’da düzenlenen törenle anıldı. CHP Lideri daha sonra 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın kabrini de ziyaret etti.

Eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 61’ncı yılında Topkapı’daki Anıt Mezarda düzenlenen törenle anıldı. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Eski Başbakan Adnan Menderes arkadaşlarının kabrine çelenk konulduktan sonra dua okundu. Kılıçdaroğlu kabir ziyaretlerinin ardından 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın anıt mezarı, çevre düzenlenmesi ve müze inşaat alanına gelerek bilgi aldı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler törenin ardından alandan ayrıldı. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu en son 10 yıl önce Eski Başbakan Adnan Menderes’in kabrini ziyaret etmişti.