Tekirdağ’da oyunu kullanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "Verilecek karara hepimiz saygılı olmak durumundayız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için oyunu Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Nihat Sami Banarlı Ortaokulu’ndaki 1316 nolu sandıkta kullandı. Öztrak, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tabii milletimizin en önemli günlerinden biri. Milli irade bugün tecelli edecek. Bundan sonraki 5 yıl ülkeyi kimlerin yöneteceğine milletimiz karar verecek. Verilecek karara hepimiz saygılı olmak durumundayız. Millet iradesinin üzerinde hiçbir irade yoktur. Bugün yine Anneler Günü ve Anneler Günü’nü kutluyorum" dedi.