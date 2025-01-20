İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e ilişkin sözleri sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın savcılığa ifade verdikten sonra adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri sebebiyle soruşturma soruşturma başlatılmıştı. Hakkında ’kamu görevlisine hakaret’ ve ’terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Aydın, ifade vermek üzere savcılığa çağrılmıştı. CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, savcılıkta verdiği ifadenin ardından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.