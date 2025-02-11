CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e ilişkin sözleri gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Aydın’ın 2 ayrı suçtan toplamda 5 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’a yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e ilişkin sözleri gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek ‘mağdur’, Cem Aydın ise ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

Sarf ettiği sözlerin saygınlığı zedeleyici olduğu ve ifade özgürlüğü kapsamında olmadığı belirtildi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Aydın’ın sosyal medyada paylaştığı videoda kullandığı ‘adalet celladı, seyyar giyotin’ şeklindeki sözlerinin karşı tarafı küçük düşürücü, saygınlığını zedeleyici ve incitici olduğu, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı anlatıldı.

Terörle mücadelede görev alan ve kamu görevlisi olan Gürlek’i hedef gösterdiği kaydedildi

İddianamede, Gürlek’in geçmiş dönemlerde Sulh Ceza Hakimliği ile terör suçlarına bakmakla görevli Ağır Ceza Mahkemelerinde görev aldığı, görevi sebebiyle terör örgütlerinin hedefi haline geldiğinin bilindiği, şüpheli Aydın’ın sözlerinin ise terörle mücadelede görev alan ve kamu görevlisi olan Gürlek’i hedef gösterdiği kaydedildi.

5 yıl 4 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Aydın’ın ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret’ ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlarından toplamda 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame, gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nce değerlendiriliyor.