İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e ilişkin sözleri gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın savcılığa ifade vermeye çağrıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri sebebiyle soruşturma soruşturma başlatıldı.
Hakkında ’kamu görevlisine hakaret’ ve ’terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Aydın’ın ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığı öğrenildi.
Kaynak: iha