Erzincan’da Saadet Partisi ve CHP Erzincan İl Merkezi’ne bayram ziyaretinde bulunan CHP Erzincan Milletvekili Adayı Mustafa Sarıgül, “CHP ve İYİ Parti İstanbul İl başkanlıklarına yönelik saldırı oldu. AK Parti Adana ve İstanbul büroları saldırıya uğradı. Bu saldırıların hepsini şiddetle kınıyorum” dedi.

CHP Erzincan Milletvekili Adayı Mustafa Sarıgül, bayram nedeniyle Erzincan’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Sarıgül, Saadet Partisi ve CHP Erzincan İl Merkezi’ne giderek partililer ve çevredeki vatandaşlarla bayramlaştı. Burada konuşan Sarıgül, CHP ve İYİ Parti İstanbul İl başkanlıklarına yönelik meydana gelen silahlı olaylara ilişkin konuştu. Sarıgül, yaşanan olayları kınadığını belirtti. Sarıgül ayrıca 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere de değindi.

“Bu saldırıların hepsini şiddetle kınıyorum”

CHP Erzincan Milletvekili Adayı Mustafa Sarıgül, “CHP ve İYİ Parti İstanbul İl başkanlıklarına yönelik saldırı oldu. AK Parti Adana ve İstanbul büroları saldırıya uğradı. Bu saldırıların hepsini şiddetle kınıyorum. Mübarek bayram günü Sayın Kılıçdaroğlu’na saldırmaya kalktılar. Sayın Kılıçdaroğlu, saldırı sonrasında takdir edilecek bir tavır ortaya koydu. ‘Sorumlu davranalım. Benim hakkım varsa ben helal ettim’, diyerek, halkımızı sakin olmaya çağırdı, ortamı germedi, kin ve öfke dili kullanmadı. Sayın Kılıçdaroğlu bir cumhurbaşkanına yakışacak şekilde davrandı. Aynı davranış ve tavrı ülkeyi yönetenlerden bekliyoruz. Türkiye’nin birliğini, beraberliğini korumak, huzuru sağlamak ilk önce devleti yönetenlere düşer. Camide, adliyede, karakolda, okulda, kışlada siyaset yapılması doğru değildir. Bütün siyasileri ve hemşerilerimi sağduyuya ve sükunete davet ediyorum. Halkının büyük çoğunluğu Müslüman olup demokrasiyle yönetilen bir ülke olmanın kıymetini bilelim. Birkaç tane kullanışlı meczup yüzünden kendimizden şüpheye düşmeyelim. İlk kez seçime gitmiyoruz. Biz bayram gibi seçimler yapan, düğüne gider gibi sandığa giden, sandıktan çıkana saygı gösteren bir ülkeyiz. Gelin hep birlikte,14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimleri bir demokrasi bayramına dönüştürelim kazanan demokrasi olsun” dedi.