CHP Erzincan Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül, Erzincan’ın sesini muhteşem bir noktaya taşıyacağını belirterek, “Ben Erzincan’da sevgi üzerine dünyalar kurmaya gidiyorum. Erzincan’a milletvekili olmaya gitmiyorum. Erzincan’a gençlerimizin abisi olmaya büyüklerimizin de evladı olmaya gidiyorum. Erzincan bir canı kazanacak. Ve ben Erzincan’a yerleşeceğim” dedi.

Çarşamba günü Erzincan’a gelerek Terzibaba Türbesinde dua edip çalışmalarına start vereceğini kaydeden CHP Erzincan Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül, İHA muhabirine şu açıklamalarda bulundu:

“Ben belediye başkanı adayı olduğum zaman ilk seçimde yüzde 34 oy aldım. Ondan sonraki seçimde yüzde 54 oy aldım. Sonrada yüzde 70’e yakın oy aldım. Ben geçmişte yaptığım çalışmalara inanıyorum. Hep Erzincan için veren el oldum. Veren el alan elden daha da üstündür dedim. Bayrağımıza bağlı olan, milletimizde bağlı olan, ulusal birliğimize bağlı olan, inançlarımıza saygı gösteren bütün Erzincan’ımızla bugüne kadar gerçekten el ele omuz omuza gönül gönüle oldum. İnanıyorum ki Erzincan’daki hemşehrilerimiz Erzincan’ımızın sesini muhteşem bir noktaya taşıyacak. Can Erzincan’ımızı tüm Türkiye’yle buluşturacak.

Üzülüyorum niye üzülüyorum. Daha önceki yıllarda Erzincan’da 4 milletvekili vardı. 4 milletvekili 2’e düştü. Erzincan’ımız göç veren bir yer. Oysa Erzincan’da tarımı, hayvancılığı geliştirirsek ve üniversitemiz var. Bütün olayı toparlarsak Erzincan’ı tekrar çekim merkezi yapacağım. Erzincan’ı Türkiye’nin gündemine oturtacağım. Erzincan’ımız çok sakin çok güzel. 39 depremini atlattı, 92 depremini atlattı. O depremden sonra ben hemen oradaydım. Urartu Otelinin önündeydim. Sonra dönemin bakanı Onur Kumbaracıbaşı ile o dönemin bakanı Mustafa Kul ile muhteşem çalışmalar yaptık. Ben Erzincan’da sevgi üzerine dünyalar kurmaya gidiyorum. Erzincan’a milletvekili olmaya gitmiyorum. Erzincan’a gençlerimizin abisi olmaya büyüklerimizin de evladı olmaya gidiyorum. Erzincan bir canı kazanacak. Ve ben Erzincan’a yerleşeceğim.

Şişli bölgesinde nasıl yüzde 70’e yakın oy alarak AK Partili, MHP’li kardeşlerim lütfetti bana oy verdilerse inanıyorum ki Erzincan’da da bir değişime, taze kana ihtiyaç var. AK Partili, MHP’li kardeşlerimle de son derece iyi diyaloglarım var. Ben milletvekilliği, belediye başkanlığı yapmamış olsaydım bunları söyleyemezdim. Allah’a hamdolsun ki belediye başkanlığı, milletvekilliği yaptığım dönemlerde arkamda hiçbir siyah nokta bırakmadım. Ve hangi hemşehrim geldiyse elimden gelen bütün desteği verdim. Erzincanlı hemşehrilerim bilir ki Mustafa Sarıgül’ün ötekisi yok. Başı açık kardeşim de başı kapalı kardeşimde benim. Mübarek Ramazan ayındayız. Hemen Terzibaba’dan dualarımızla başlayacağız. Biz diyoruz ki Ramazan ayıda bizim Muharrem ayıda bizim. Bu anlayışla çalışmalarımı planladım. Hak yazdıysa parlamentoya saygıyla sevgiyle geleceğim. Ama farklı bir şey yapacağım. Salı günü yasama göreviyle Ankara’ya geleceğim. Perşembe günü akşam Erzincan’da olacağım. Erzincan’a yerleşiyorum. Erzincan’dan bütün Türkiye’me sesleniyorum. Erzincan’dan oyları alıp da Ankara’dan caka satmak yok. Bu bizim tarzımız değil.”