CHP Efeler İlçe Başkan Adayı Altan Kemerci, delege seçimleri ile ilgili olarak, “Ben sadece partimizin tüzüğü ve genelgesinin bire bir uygulanmasını istiyorum” dedi.

Kemerci yaptığı açıklamada, “Daha öncesinde de bir basın açıklaması yapmıştım. Seçim güvenliği ile ilgili kaygılarım vardı onları belirtmiştim. İlçe başkanlığımıza, il başkanlığımıza ve genel merkeze fax - mail yoluyla kaygılarımı anlatmıştım. Tabi bu kaygılar pek karşılık bulamayınca genel merkezi ziyaret etme gereksinimi duydum. Genel merkezimizde genel başkanımızın baş danışmanı Engin Özkoç ile görüştüm kaygılarımı tek tek maddeler halinde bildirdim. Gereğini yapacaklarını söyledi. Daha sonra MYK’ya girmeden Genel Başkan Yardımcımız Eren Erdem ile de görüştüm, bu konuyla ilgili kaygılarımı liste halinde bildirdim. Seçimin şeffaf bir şekilde parti tüzüğüne ve genelgesine uygun bir şekilde yapılmasını istedim onlar da bu kaygılarımdan dolayı da genel merkezin bu konunun üzerinde duracağını dile getirdiler. Ben genel merkezimizden de bunlarla ilgili şeffaf olunması ile ilgili kararlarının bu yönde olacağını düşünüyorum. Kaygılara da bir son vereceklerini düşünüyorum. Kaygılarım ise şunlar; Beyaz zarfın kullanılmaması, Cumhuriyet Halk Partisi Efeler ilçe binasının fiziki şartlarının seçim yapmaya uygun olmaması ve her iki listenin de temsilcisinin sandık başında görev yapmasıdır. Benim hakkım olan ve partimizin tüzüğü ve genelgesinin açık ve net bir şekilde her sandıkta her listenin temsiliyetinin olması gerektiği ile ilgilidir. Ben sadece partimizin tüzüğü ve genelgesinin bire bir uygulanmasını istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Efeler ilçesinin toplamda 83 mahallesi vardır. Merkeze bağlı olarak 27 merkez mahalle, 56 tane köyü vardır. 56 köyün sabah 9’dan akşam 10’a kadar hangi saatte nerde nasıl seçim yapacaklarını belirtmediler. Köylerden gelen üyelerimizin talepleri şudur ki; biz hangi saatte, nerde ve nasıl duracağız. Veya nasıl belirtecekler. 56 köyde 1’er saatten 56 saat yapar. Bu da bir güne sığmaz. Köylerde nasıl sandık kurmayı düşünüyorlar, hangi saatler, hangi köyde nasıl seçim yapmayı düşünüyorlar? Kaygılarım bunlardan ibaret. Uzlaşma noktasına birçok adım attım. İlçe başkanımızı aradım, il başkanımızla bu konuyla ilgili görüştüm, genel merkezimize gittim, başkan yardımcılarım ve örgütten sorumlu baş danışmanımızla görüştüm. Seçimin böyle şeffaf olmayacağı ile ilgili her şeyi dile getirdim. Benzer durum Çanakkale’nin Çan ilçesinde de yaşandı. Bununla ilgili genel merkezin tavrı çok netti. Genel merkez beyaz zarf kullanıldığından dolayı Çanakkale’nin Çan ilçesindeki seçimleri iptal etmiştir. Olması gereken şudur ki, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ahlakına, etiğine, tüzüğüne, genelgesine yakışan net bir şey var; Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinde şu vardır, şeffaf seçim, demokratik seçim demokrasinin temellerini oluşturan kurucu ve kurtuluşumuzun partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu şekilde şaibeli bir seçime el koymasını istiyorum. Taleplerim, parti tüzüğü ve genelgesi uygulanmadığı taktirde demokratik hakkım olan her şeyi kullanacağım. Bu net ve kırmızı çizgimdir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir neferi olarak kesinlikle ve kesinlikle demokratik olmayan yöntemlerle bir seçimin olmasına müsaade etmeyeceğim” dedi.