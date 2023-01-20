CHP Doğu Masası Çalışma Grubu, Milletvekili Vekili Orhan Sarıbal, PM Üyeleri Semra Dinçer, Pınar Uzun ve CHP Erzincan İl Başkanı Erdem Topçu kanaat önderleri ziyareti dahilinde Erzincan’da Şavak Aşireti ile buluştu.

CHP Doğu Masası Çalışma Grubu, Milletvekili Vekili Orhan Sarıbal, PM Üyeleri Semra Dinçer, Pınar Uzun ve CHP Erzincan İl Başkanı Erdem Topçu kanaat önderleri ziyareti dahilinde Erzincan’da Şavak Aşireti ile buluştu.

Tarım Politikalarından sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal Şavaklıların yerli ve milli üretimin gerçek temsilcileri olduğunu ve ülke ekonomisine katma değeri yüksek olan bir aşiret olduğunu vurgulayarak, iktidara geldiklerinde yaylaların Şavaklı üreticilere ihalesiz ve ücretsiz tahsis edileceğini beyan etti.

Sarıbal açıklamasında; "Erzincan ve çevresindeki Şavaklı üreticilerimiz ülkemize ve Erzincan’a ciddi anlamda ekonomik katkı sağlıyorlar. Ülkemiz genelinde üreticilerimiz her zaman başımızın tacıdır. Öncelikli hedeflerimiz arasında üreticilerimizin yolunu tıkayan, üretime engel olan her konuyu bertaraf etmek olacaktır. Erzincan’da en büyük problemler arasında yer alan mera sorunları ve yayla yolları hakkında çalışmalar yapacağız. Özellikle meraları ihale ile değil ücretsiz üreticilere tahsis edeceğiz. Üretim istiyorsak karşılığında para almayacağız, onlar üretsin diye biz destek olacağız" diye konuştu.

Genç Şavak Dernek Başkanı Murat Can CHP heyetine Şavaklılar adına teşekkür ederek, ülkenin ve Erzincan’ın en büyük gücü üreticiler olarak ülke menfaatleri adına çalışmalarına ve üretime devam edeceklerini söyledi.