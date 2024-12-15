CHP Çanakkale İl Başkanı Levent Gürbüz, Kazdağları Ekoloji Platformu Bileşenleri ile birlikte Cengiz Holding’in Halilağa ve Nurol Holding’in Lapseki Şahinli projelerinin yaratacağı ekolojik ve sosyo-ekonomik yıkıma dikkat çekerek, Danıştay ve iktidara çağrıda bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Çanakkale İl Başkanı Levent Gürbüz, Kazdağlarının korunmasının tüm Türkiye’nin sağlıklı geleceği için bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Başkan Gürbüz, yaptığı açıklamada, Cengiz Holding ve Nurol Holding’in Kazdağları’nda yürüttüğü projeler, bölgenin ekosistemini yok edecek boyutta olduğuna dikkati çekerek, "Sağlıklı bir çevrede yaşamak istiyorsak, Kazdağlarını korumak ve vahşi madenciliğe dur demek zorundayız" mesajı verdi.

Kazdağlarının parçalı değil, bütüncül bir şekilde korunması gerektiğine işaret eden Gürbüz, "Kazdağları, sadece Çanakkale’nin değil, tüm Türkiye’nin nefes aldığı bir doğal zenginliktir. Bu bölge bir bütün olarak ele alınmalı ve tamamı milli park ilan edilmelidir. Bu, ekolojik dengenin korunması ve çocuklarımızın geleceği için elzemdir" dedi.

DANIŞTAY’A VE İKTİDARA ÇAĞRI

Levent Gürbüz, projelerle ilgili Danıştay’dan beklenen karara ve iktidara seslendi:

“Danıştay’dan adil ve doğru bir karar bekliyoruz" diyen Gürbüz, "Kazdağlarının yok edilmesine yol açacak projelere onay verilmemelidir. Ayrıca iktidar, rant politikalarına dur demeli ve Kazdağlarını bir ulusal değer olarak koruma altına almalıdır. Bu süreçte tüm halkımızı Kazdağlarına sahip çıkmaya çağırıyorum. Bizler, doğayı savunmak zorundayız. Kazdağları yalnızca bizim değil, gelecek kuşakların da hakkıdır. Bu yıkımı durdurmak hepimizin görevidir. Doğamız, yaşamımız ve geleceğimiz için Kazdağlarını koruyacağız" diye konuşt