Ara transfer döneminin hızlı takımı Chelsea’de, yeni transferler Mykhaylo Mudryk, Joao Felix, Benoit Badiashile, Andrey Santos ve David Datro Fofana için ödenecek bonservis bedeli 176 milyon Pound’u buldu.

Ara transfer döneminin hızlı takımı Chelsea’de, yeni transferler Mykhaylo Mudryk, Joao Felix, Benoit Badiashile, Andrey Santos ve David Datro Fofana için ödenecek bonservis bedeli 176 milyon Pound’u buldu.

İngiltere’de ara transfer döneminde takımlar, kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Premier Lig’de bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen Chelsea, ligin ikinci yarısına daha güçlü girebilme adına Mykhaylo Mudryk, Joao Felix, Benoit Badiashile, Andrey Santos ve David Datro Fofana ile sözleşme imzaladı. Ligde 10. sırada yer alan Londra ekibi, transferde genç isimlere yönelirken, bu oyuncular için de İngiltere basınında yer alan haberlere göre 176 milyon Pound bonservis bedeli ödedi. Maviler, şu ana kadar Avrupa’da transfere en çok para harcayan kulüp konumunda bulunuyor.

Mykhailo Mudryk’e 100 milyon Pound

Chelsea’nin ara transfer döneminde en çok ses getiren transferi, Ukraynalı oyuncu Mykhailo Mudryk oldu. Londra ekibi, Ukrayna temsilcisi Shaktar Donetsk’ten kadrosuna dahil ettiği Mudryk için bonuslar dahil 100 milyon Pound bonservis bedeli ödedi. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, Chelsea ile 8.5 yıllık sözleşme imzaladı. Shaktar Donetsk formasıyla bu sezon 18 maça çıkan Mudryk, 10 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

Badiashile ve Felix için 46 milyon Pound ödendi

Chelsea’nin bir diğer dikkat çeken transferi ise Fransız ekibi Monaco’dan renklerine kattığı defans oyuncusu Benoit Badiashile. 7.5 yıllık sözleşme imzalanan 21 yaşındaki futbolcu için Monaco’ya 35 milyon Pound bonservis bedeli verildi. Monaco’da 135 karşılaşmada Badiashile, 6 gol kaydetti.

Chelsea ayrıca, Atletico Madrid’den Portekizli futbolcu Joao Felix’i de sezon sonuna kadar kiraladı. Maviler, 23 yaşındaki Felix için İspanyol ekibine 11 milyon Pound kiralama bedeli verecek. Bu sezon Madrid formasıyla 20 müsabakada görev alan Portekizli, 5 gol atıp 3 de asist yaptı. Joao Felix’in sezon sonu satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Londra ekibi, Brezilya’nın Vasco da Gama takımından transfer edilen 18 yaşındaki Andrey Santos için 18 milyon Pound, Norveç temsilcisi Molde’den kadroya katılan 20 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet David Datro Fofana’ya da 12 milyon Pound bonservis bedeli ödeyecek.

İngiltere’de ara transfer dönemi 31 Ocakta sona erecek.