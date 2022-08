Kardiyoloji Uzmanı Doktor Utku Şenol, hastalıklarda en etkili tedavi yönteminin ‘erken teşhis’ olduğuna dikkat çekerek “Günümüzde birçok hastalığın, özellikle de kanserin erken teşhisinde önemli rol oynayan Check up taramaları hayati önem taşıyor” dedi. Dr. Utku Şenol, rutin Check up kontrollerine 18’li yaşlardan itibaren başlanabileceğini belirterek, 40 yaşın üzerindeki kişilerin her yıl bu kontrolleri yaptırmasını tavsiye etti.

Check up taramalarında kalp, kanser ve diyabet hastalıkları başta olmak üzere hastaların tüm kontrollerinin yapıldığını belirten Acıbadem Eskişehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı ve Check Up Sorumlusu Doktor Utku Şenol, “Artık günümüzde hastalıkları tedavi etmekten çok, hasta olmadan erken dönemde teşhis koymak çok daha ön plana çıktı. Bütün dünyada hastalıkların erken teşhisi ve erken tedavisi şu an en popüler, en güncel, en etkili tedavi yöntemidir. Biz Check-Up’ta daha öncesine ait bilinen bir hastalığı olmayan kişilerin, başta kanser olmak üzere, muhtemel bir hastalığını klinik olarak ortaya çıkmadan yakalıyoruz” dedi.

“Hastalık ileri evreye geçmeden tedavi edebiliriz”

Günümüzde özellikle meme kanseri ve jinekolojik kanserlerin arttığını, check up taramalarında her ay hem kadın hem erkeklerde en az birkaç tane kitle ya da kanser tespiti ile karşılaşıyoruz. Bunların dışında pek çok hastada kalp ve damar hastalıkları ile diyabet hastalığı tespit ediyoruz. O nedenle Check up, bizim açımızdan hastalığı daha başlamadan en erken dönemde veya ilk evrelerde yakalayıp hızla tedavi şansını sağladığı gibi, ileri evrelere geçmeden hastaların hayatını kurtarmayı mümkün kılıyor” diye konuştu.

“Check up yaptırmanın yaşı yok”

Check up yaptırmanın herhangi bir yaşı olmadığına dikkat çeken Dr. Şenol, “24-25 yaşındaki genç hastalarda Check up yapıldığında meme kanserini tespit ettiğimiz vakalar oluyor ve yine 25’li yaşlarda ürolojik kanserler, testis kanserleri tahmin edilenin üstünde tespit ediliyor. O nedenle 18 yaş üzerinde hemen hemen her hasta Check up yaptırabilir. Genelde 30-40 yaşına kadar 2 veya 3 yılda bir kez yapılabilir” diye konuştu.

40 yaş üzerindeki kişilerin her yıl mutlaka bir kez check up yaptırmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Dr. Utku Şenol, “40 yaş üzerinde tansiyon, diyabet gibi hikâyesi olan kişilerin yılda bir mutlaka Check up yaptırmasını öneriyoruz. Özellikle kadınların yılda bir meme, kadın doğum ve rutin tetkiklerden zaten geçmesi gerekiyor. Check up yapıldığında bunların tamamı kontrol ediliyor” dedi.

Dr. Utku Şenol Check up taramalarının acılı ve ağrılı olmadığının altını çizerek, sabah başlayan kontrollerinin öğle saatlerine kadar tamamlanabildiğini de söyledi.