Palandöken Kayak Merkezinde tatil yapacak olan ilk Rus kafilesi Erzurum’a ulaştı. Charter seferi ile gelen 185 Rus turist, Palandöken Kayak Merkezinde eğlenmeye ve kayak yapmaya başladı.

Palandöken Kayak Merkezinde tatil yapacak olan ilk Rus kafilesi Erzurum’a ulaştı. Charter seferi ile gelen 185 Rus turist, Palandöken Kayak Merkezinde eğlenmeye ve kayak yapmaya başladı.

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezi hem yurtiçinden hem de yurtdışından gelen turistleri ağırlamaya devam ediyor. Haftanın 3 günü direkt uçuşla Erzurum’a gelecek olan Rusların ise ilk kafilesi bugün Charter seferi ile geldi. 185 kişilik kafile Erzurum’a indikten çok kısa bir süre sonra Palandöken’de bulunan otellerine yerleşti. Daha sonra hemen eğlenceye ve kayak yapmayan başlayan Ruslar kar dolu pistlerin tadını çıkarttı. Öte yandan Palandöken Kayak Merkezinin dünyanın en iyi pistlerinden olduğunu ve Ruslarında Erzurum’da tatil yapmaktan çok mutlu olduğunu belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, “Palandöken kayak ve spor meraklıları için bir toplanma merkezi halinde bulunuyor. Charter uçuşlar başladı ve haftada 3 gün boyunca yapılacak. Adeta Ruslar doğduğu gibi kayak yapmayı öğreniyor. Kayak yaparak büyüyorlar ve bu sporu yapabilecekleri en iyi iki yer var. Bunların birisi Soçi diğeri ise Palandökendir. Rusya bizim her zaman potansiyel müşterimiz ve burada tatil yapmaktan çok mutlular” dedi.

“Palandöken kayak ve spor meraklıları için bir toplanma merkezi halinde bulunuyor”

Kar yağmamış olmasına rağmen pistlerin karla dolu olduğunu ve dört dörtlük bir ortam olduğunu söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, “Palandökenimiz Erzurum’un gözbebeğidir. Erzurum bir kış turizm merkezi haline geldi. Küresel ısınma doğrultusunda artık çok kar yağmıyor. Şuan Palandökendeyiz kar yağmamış olmasına rağmen görüyorsunuz pistlerimiz karla dolu ve şuanda burası ana baba günü gibi bir halde bulunuyor. Yılbaşı yaklaşıyor rezervasyonlarımız tamamlanmış durumdalar. Suni karlama yardımıyla hiçbir açık nokta bırakmadık. Gece kayağımızla, pistlerimizle, tesislerimizle ve otellerimizle dört dörtlük durumdayız ve bütün misafirlerimizi bekliyoruz. Dünyanın bir numaralı kış turizm merkezindeyiz diyebilirim. Havaalanına yakınlığı yani ulaşım kolaylığı var. Sosyal tesis avantajlarımız, otellerimiz ve verilen hizmetler, gondol, telesiyej ve teleferiklerimiz, 80 kilometreye yakın pistlerimiz var. Gün boyunca istediği kadar kayabilen turistlerimizle Palandöken cıvıl cıvıl durumdadır. Palandöken kayak ve spor meraklıları için bir toplanma merkezi halinde bulunuyor” diye konuştu.

“Yazın Antalya’ya kışın Erzurum’a geliyorlar”

Rusların kayak yapmak için her zaman Erzurum’u tercih ettiğini ve charter uçuşların başladığını da kaydeden Almaz, “Charter uçuşlar başladı ve haftada 3 gün boyunca yapılacak. Çeşitli ülkelerden misafirlerimiz gelecek. Zaten Ankara ve İstanbul üzerinde uçuşlar yapılıyordu. Artık yurtdışından direkt uçuşlarda başladı havaalanımızda her türlü koşula uyum sağlayabilecek donanıma hazır durumdadır. Bazı tatiller ve bazı etkinlikler çeşitli milletler tarafından çok sevilir. Ruslar bizim çok önemli bir pazarımız ve onlar kış sporlarıyla beraber kayak yapmayı çok seviyorlar. Adeta Ruslar doğduğu gibi kayak yapmayı öğreniyor. Kayak yaparak büyüyorlar ve bu sporu yapabilecekleri en iyi iki yer var. Bunların birisi Soçi diğeri ise Palandökendir. Palandökende çeşitli ülkelerden gelen turistlerimiz için çok güzel imkanlar bulunuyor. Rusya bizim her zaman potansiyel müşterimiz ve burada tatil yapmaktan çok mutlular. Yazın Antalya’ya kışın Erzurum’a geliyorlar” açıklamalarında bulundu.