Melek Doğan’ın markası olan “Chafemme” Barbi Tatilde koleksiyonu 31 Ağustos 2022 tarihinde Antalya Transatlantik Hotel’de düzenlediği defilesinde Best Model Of Turkey finalistleriyle birlikte yaklaşık bin 500 kişinin izlenimiyle ayakta alkışlandı.

Melek Doğan’ın markası olan “Chafemme” Barbi Tatilde koleksiyonu 31 Ağustos 2022 tarihinde Antalya Transatlantik Hotel’de düzenlediği defilesinde Best Model Of Turkey finalistleriyle birlikte yaklaşık bin 500 kişinin izlenimiyle ayakta alkışlandı.

Barbie serileriyle geleceğini ifade eden Melek Doğan, “İlk defilesinde Barbi koleksiyonu büyük ilgi gördü. İkinci defilesinde yaz konseptini birleştirip Barbi Tatil de diyerek günümüz kadın modasına farklı bir yön çizdik. Güçlü kadınların markette, sokakta, plajda ve her yerdedir” dedi.

Üçüncü defilesinde de Barbi’nin farklı bir yönünü tasarımlarıyla birleştireceğini söyleyen Melek Doğan, Türkiye’de bugüne kadar oluşturulmamış bir moda anlayışına imza atacağını vurguladı. Barbie tatilde konseptinde yapmış olduğu defilesi Asil Çağıl koreografisiyle büyük ilgi gördü.