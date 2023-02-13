MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Adana İncirlik Üssündeki Lojistik Merkezinde hazırlanan yardım malzemelerini, Kara Kuvvetlerimizin CH-47 ağır nakliye helikopterleri ile vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Adana İncirlik Üssündeki Lojistik Merkezinde hazırlanan yardım malzemelerinin nakliye helikopterleri ile vatandaşlara ulaştırıldığı belirtildi.

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