Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) 31.Olağan Genel Kurulu yapıldı. Cafer Esendemir yeniden başkanlığa seçildi.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) 31.Olağan Genel Kurulu yapıldı. Cafer Esendemir yeniden başkanlığa seçildi.

Genel kurulun açış konuşmasını yapan Başkan Cafer Esendemir; katılımcılara teşekkür ederek, zor şartlarda görev yapan basın çalışanlarının durumlarının iyileştirilmesi için çalışmalara devam edeceklerini, basın meslek ilkelerinin titizlikle uygulanması için meslek içi eğitim başta olmak üzere bir dizi çalışma yapılacağını, basının saygınlığının artırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık vereceklerini belirtti.

ÇGC Kültür ve Sosyal Tesisleri’nde yapılan Genel Kurula; TGF Başkan Yardımcısı Levent Altun, TGF Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Yakın, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaya Tepe, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici, Tekirdağ Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Necmi Işıksal, İstanbul Avrasya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Oğuzhan Bayrak, Ceyhan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şahin Özer, TSYD Adana Şube Başkanı Oğuz Kerim Hoşfikirer ile 200’e yakın üye katıldı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Başkanı Yılmaz Karaca’nın divan başkanlığını yaptığı Genel Kurulda TGF Başkan Vekili Bayram Ekici yardımcılığa, Erdal Fernergiz, Namık Kemal Kalaycı ve Mehmet Aka yazmanlığa seçildi.

Faaliyet raporu Başkan Cafer Esendemir, Denetim Kurulu raporu ise Sait Güvendir tarafından okundu. Raporlar daha sonra genel kurulda ibra edildi.

Tek liste halinde gidilen seçimlerde; mevcut Başkan Cafer Esendemir 178 oyla yeniden başkanlığa seçildi.

Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Sefa Saygıdeğer, Abdullah Engin Kanber, Mutlu Mete, Hüseyin Arat, Mehmet Serbes, Mustafa Özke, Yasemin Atasoy, Süreyya Uri Aksoy, Kadir Adıyaman, Çetin Ulucan, Dilek Akın, Recep Şenyurt, Bülent Serin ve Mustafa Akköse seçildi.

TGF Delegasyonuna; Mehmet Uluğtürkan, Erdal Fernergiz, Sait Güleç, Hamza Güngör Onur Kurulu’na; Düzgün Coşkun, Kurtar Çakın, Erdal Fernergiz, Suat Hayri Akarçay, Fatoş Birbiri, A.Vahap Ünkat, Murat Kibritoğlu, Denetim Kurulu’na Sait Güvendir, İnci Yılmaztürk, Murat Yonat, Halil İbrahim Uğur, Mehmet Önal, Seçici Kurulu’na Mehmet Aka, Serkan Şenyürek, Namık Kemal Kalaycı, Emre Ekici, Umut Yüzer, Nazan Erdem, Hakan Köker seçildi.