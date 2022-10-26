Sivasspor ile CFR Cluj UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında yarın TSİ 22.00’da Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek.

CFR Cluj idmanın ardından kalacağı otele geçerek kampa girdi ve maç saatini bekleyeme başladı.

Teknik Direktör Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, istasyon çalışmasıyla devam etti. Cluj, antrenmanın basın kapalı kısmında ise Sivasspor müsabakasının taktiğini çalıştı.

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CFR Cluj, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı için bugün özel uçakla Sivas’a geldi. Romanya ekibi Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında yarın DG Sivasspor ile karşılaşacak Romanya temsilcisi CFR Cluj, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

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