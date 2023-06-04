Uzun bir aradan sonra halı ihracatının toparlanarak eski düzeylerine ulaşmaya başladığını açıklayan GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan yapılan seçimlerin ardından göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve açıklanan yeni kabineyi kutlayarak “Ekonomik istikrarın üretim ve ihracatımızı olumlu etkileyecektir” dedi.

Türkiye’nin en önemli üretim ve ihraç ürünlerinden olan halı üretim ve ihracatında mayıs itibarıyla önemli bir toparlanma yaşanmaktadır. Mayıs 2023’te Güneydoğu Anadolu Bölgesinden bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 50,7 artışla 159 milyon 325 bin dolarlık ihracata imza atıldığını ifade eden GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, yeni kabinenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından gündemin önceliğinin ekonomi olması gerektiğini ifade etti. Kaplan yaptığı değerlendirmede “Öncelikle göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı kutluyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan yeni kabinede görev alan bütün Bakanlarımızı da kutlarken ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetler gerçekleştirmelerini diliyorum. Sektörümüz Türkiye için olduğu gibi Gaziantep ve bölgemiz için de büyük önem taşımaktadır. Bölgemizde yaklaşık 50 bin kişinin istihdam edilmektedir. Bu Gaziantep, bölge ve ülke ekonomisi için büyük bir değer ve önem. Ancak son zamanlarda diğer sektörlerimiz gibi halı sektörü de çok ciddi sorunlar yaşıyor. Üretimden istihdama, hammadde temininden finansmana ulaşmada sektörümüz zorlu günler geçiriyor. Yeni kurulan hükümetimizin öncelikli olarak bu sorunları gündemine alacağına ve bizlere nefes aldıracak çözümler üreteceğine inancımız sonsuz” ifadelerini kullandı.

Halı fuarına ilgi çok büyük

Dünya halı üretim merkezi konumundaki Türkiye’nin önümüzdeki süreçte uluslararası fuarcılıkta da önemli misyonlar üstlendiğini ifade eden GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan sektör olarak ilk kez milli ve yerli bir fuara imza atmaya hazırlandıklarını da sözlerine ekleyerek, “Fuarlar sektörümüzde yeni trendlerin uluslararası pazarlara sunumunda ve tanıtımında büyük önem taşıyor. GAHİB, İHİB ve TUYAP iş birliğiyle bu yıl 5-8 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezinde CFE Halı ve Yer Kaplamaları Fuarının ilkini gerçekleştireceğiz. Diğer taraftan 2024 yılı itibarıyla Mayıs ayında Gaziantep’te Aralık ayında İstanbul’da gerçekleştireceğimiz halı fuarlarıyla sektörümüze daha büyük katkılarda bulunacağız. Geçmiş dönemlerde Almanya’da gerçekleştirilen fuarlarda gördük ki hedef kitlemiz olan ülkeler vize sorunu yaşıyor. Katılımcılar ve ziyaretçiler bu fuarlara katılmakta zorluk yaşıyor. Büyük bedeller ödeyerek bu fuarlara katılan Türk ihracatçısı, istenilen verimi alamıyor. Bu anlamda bundan sonra dünya halısının kalbi İstanbul’da atacaktır. Dünyanın dört bir yanından katılımcılar ve ziyaretçiler bu fuarda buluşacaktır. Bu girişimimizin ülkemize uluslararası fuarcılık alanında da büyük katkıları olacaktır. Fuarla ilgili her türlü çalışmamız devam etmekte olup dünyanın birçok ülkesinden fuara katılım yönünde büyük ilgi vardır. Sadece birkaç hafta içinde 40 bin metrekare üzerinde bir ön talebe ulaştık. Umuyoruz ki bundan sonraki süreçte makine halı üretiminin merkezi konumundaki Türkiye uluslararası halı fuarlarının da başkenti olacak ve getirisi ülke ekonomimize katma değer olarak yansıyacaktır” diye konuştu.