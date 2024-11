Yüksek getiri vaadiyle yatırımcıları cezbeden ‘Goldman Sachs’ uygulaması, büyük bir dolandırıcılık örgütünün merkezi haline geldi. Goldman Sachs isimli uluslararası finans şirketinin ismini kullanarak yatırımcıları dolandıran bir suç örgütü ortaya çıktı.Gülsün Arslan - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Siber dolandırıcılık vakaları son yıllarda oldukça hız kazanırken, internet üzerinden yapılan dolandırıcılıklara bir yenisi daha eklendi.

Bir dolandırıcılık örgütünün ‘Goldman Sachs’ isimli uluslararası finans şirketinin ismini kullanarak yatırımcıları milyonlarca lira zarara uğrattığı ortaya çıktı.

‘Goldman Sachs’ ismini kullanarak yüksek getiri vaadiyle yatırımcıları dolandıran suç örgütünün mağdurlarından biri olan H.B.A., ‘Goldman Sachs’ olarak ortaya çıkan, daha sonra ise adı ‘Gold Cap’ olarak değiştirilen bir uygulama üzerinden milyonlarca lira kaybettiğini iddia etti. H.B.A., yaşadığı olayı tüm detaylarıyla anlattı.

Kurumsal müşterilere yatırım bankacılığı ile finansal hizmetler sunan ve bir ABD yatırım bankası olan ‘Goldman Sachs’, bir dolandırıcılık şebekesinin yatırımcıları ağına düşürmek için kullandığı bir referans haline geldi. Kurumun ismini kullanarak yatırımcıları dolandıran şebeke, birçok kişinin milyonlarlarca lirasını çalarak yatırımcıları mağdur etti.

Mağdurlardan biri olan H.B.A., yaşadığı acı deneyimi ve zararıyla ilgili Herkes Duysun’a konuştu.

MİLYONLARCA LİRASINI KAYBETTİ

Yüksek getiri vaadiyle kendisine sunulan ‘Gold Cap’ adlı bir yatırım uygulamasına güvenerek yatırım yapan H.B.A milyonlarca lirasını kaybetti.

H.B.A., Whatsapp uygulaması üzerinden tanıştığı ve kendisini ‘profesör’ olarak tanıtan Hasan Kara ve asistanı Berrin Akkaş'ın yönlendirmeleriyle çeşitli hisse senetlerine yatırım yapmaya başladığını söyledi.

Başlangıçta küçük miktarlarla yapılan yatırımların zamanla büyüdüğünü ve uygulamadaki hesabına sonrasında altı yüz bin lira para yatırdığını belirten H.B.A., daha sonrasında başka bir yatırım projesine de dâhil olarak, bu yatırıma daha fazla para aktarmak için kredi de çektiğini kaydetti.

PARANIN İZİ KAYBOLDU

H.B.A., yurtdışı borsalarında işlem göreceği ve yüksek getiri sağlayacağı söylenen hisse senetlerine, "Kıvılcım Planı" projesi ile yatırım yaparak yüklü miktarda kazanabileceği vaadiyle karşı karşıya kaldı. Verilen vaat üzerine H.B.A ve eşi, toplamda bir milyon sekiz yüz bin lira kredi çekerek bu plana katıldı fakat kısa süre sonra para çekme talebinde bulunduklarında çift, büyük bir şok yaşadı.

Yüklü miktarda kredi çekerek “Kıvılcım Planı” ismi verilen yatırım projesine dahil olan çift, sistemden para çekmek istediklerinde paranın kilitlendiğini gördüklerini belirtti.

Toplamda iki milyon beş yüz bin lira tutarında dolandırıldıklarını ifade eden H.B.A., konuya ilişkin Whatsapp grup yazışmaları ve banka dekontlarını da ispat olarak sundu.

Yaşamış olduğu dolandırıcılık olayından sonra savcılığa şikâyette bulunan ve kendilerini dolandıran isimlerin yatırımcıların güvenini kazanmak için köklü bir finans kuruluşunun ismini kullandığını belirten mağdur H.B.A., kendisi gibi daha pek çok kişinin söz konusu dolandırıcılık şebekesinin mağduru olduğunu kaydetti. H.B.A., savcılığa yaptığı şikâyetinde suçluların bulunarak cezalandırılmalarını ve zararının karşılanmasını talep etti.

AV. ÇİFTÇİ: DOLANDIRICILAR YENİ ALANLAR GELİŞTİRİYOR

Yaşanan dolandırıcılık olayına ilişkin açıklamalarda bulunan Avukat Selçuk Çiftçi, bu tür olayların nasıl önlenebileceği ve mağdurların nasıl önlem almaları gerektiği hakkında Herkes Duysun’a konuştu.

Dolandırıcılık suçunun son zamanlarda çok fazla yaygınlaştığına dikkat çeken Çiftçi, “Dolandırıcılık suçunda hileli davranışlar ile mağdurun rızası sakatlanır. Dolandırıcılık alanları ortaya çıktıkça ve şikâyetler arttıkça, dolandırıcılar yeni alanlar geliştiriyor. Bu yüzden her an her koşulda 'dolandırılıyor olabilirim' ihtimalini unutmamalısınız.” dedi.

“ALTI AY İÇİNDE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMALI”

Her bir dolandırıcılık tipi için değişen tedbir ve delillerin söz konusu olduğunun altını çizen Av. Çiftçi, bu nedenle profesyonel hukuki desteğin alınmasının önemini hatırlatarak şöyle konuştu:

“'Dolandırıldım ne yapmalıyım' sorusunun en net cevabı, en yakın savcılığa veya karakola giderek şikâyetçi olmaktır. Dolandırıcılık suçu mağduru, fiil ve faili öğrendiği tarihten itibaren altı ay içinde suç duyurusunda bulunmalıdır. Suç duyurusunda bulunma hakkını kullanmazsa, dolandırıcılığın basit halinde şikâyet hakkı son bulur.”



İNTERNET DOLANDIRICILIĞINDA DİKKAT!

İnternet üzerinden yapılan dolandırıcılığın ise suçun nitelikli halini oluşturduğunu vurgulayan Av. Çiftçi, “Bu nedenle zaman aşımı süresi, sekiz ila on beş yıl arasında duruma göre değişir. Dolandırıcılık suçunun basit hali, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve buna ek olarak beş bin güne kadar adli para cezası gerektirir. İnternet dolandırıcılığı suçunda hapis cezasının alt sınırı en az dört yıldır.” şeklinde konuştu.

“DOLANDIRICILIK MAĞDURLARI ARTIYOR”

Bilişim teknolojilerinin hızla ilerlemesiyle beraber dolandırıcılık uygulamalarının da arttığını kaydeden Çiftçi, dolandırıcılık mağdurlarının sayısında da bir artış gözlemlendiğini belirtti. Çiftçi, dolandırılan kişilerin bir an önce ilgili mercilere şikâyette bulunmalarının, mağdur olmamaları açısından son derece önemli olduğunu kaydetti.

KOLAY PARA VAADİYLE DOLANDIRILMA

İnternet dolandırıcılarının önüne geçmek için çeşitli önlemler alınabileceğini de belirten Av. Çiftçi, “Vatandaşlar genelde kolay para kazanma, birikimini kısa vadede artırma ya da piyasa değerinden oldukça ucuza mal/ürün alma eğilimi sonucu dolandırılmaktadır. Birileri size kolay para kazanacağınızı veya birikiminizi kısa vadede artıracağınızı vadediyorsa buna inanmamak gerekir. Çünkü bu durum gerçek olsa bile muhtemelen yasa dışı elde edilecek bir paradır ve bu durum da suç oluşturacaktır. Satın alacağınız mal/ürünleri güvenilir sitelerden almalısınız.” ifadelerini kullandı.