Cezayir’de 16 eyalette süren orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 34’e yükseldi.

Cezayir’de devam eden orman yangınlarında can kaybı arttı. Boumerdes, Bouira, Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel and Skikda eyaletlerinin de içinde bulunduğu 16 eyalette devam eden yangınlarda can kaybı 34’e yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında 10 asker de bulunurken, yangınlara yaklaşık 7 bin 500 itfaiyeci ile müdahale sürüyor. Yetkililer, yangınların çıkış nedenini belirlemek için adli soruşturma başlattı.