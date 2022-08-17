Orman yangınlarını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirilirken, çalışmalarda Sivil Koruma ve Cezayir ordusuna ait helikopterlerin de kullanıldığı ifade edildi.

Cezayir’in 9 ayrı eyaletinde toplam 26 noktada orman yangını çıktığı açıklandı. Cezayir Sivil Koruma Müdürlüğü, yangın nedeniyle ülkenin Setif eyaletinde 2 kadının hayatını kaybettiğini bildirdi. Sivil Koruma ayrıca yangın nedeniyle 42 kişinin yaralandığını ve yaralılardan 38’inin solunum güçlüğü çektiğini belirtti.

Cezayir Sivil Koruma Müdürlüğü, ülkenin 9 ayrı eyaletinde 26 noktada çıkan orman yangınları nedeniyle 2 kadının hayatını kaybettiğini, 42 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı

Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.