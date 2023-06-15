Hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs cezaevine sevk edilmek üzere polis otosuna bindirildiği esnada kaçtı. Sakarya’nın Ferizli ilçesinde hareketli anların yaşanmasına sebep olan firari şahsın arama çalışmaları ise cep telefonu ile görüntülendi. Kaçan şahıs tarlada bulunan bir depoda yakalandı.

Olay, dün Ferizli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö. yakalandı. Ferizli Adliyesi’ne götürülen şahsın daha sonrasında cezaevine nakil işlemleri başladı. Şahıs, polis otosuna bindirilmek istenildiği esnada kaçtı. Saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, ekipler kaçan şahsı bulabilmek için seferber oldu. Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından şahıs, adliye yakınlarında bulunan tarla içerisindeki depoda kıskıvrak yakalandı. Tarla içi ve çevresinde kolluk kuvvetleri ile vatandaşların, kaçan şahsı bulabilmek için seferber olduğu anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.