Kaza, Antalya-Alanya D- 400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Sinan K.’nın kullandığı 07 NYV 03 plakalı Alanya Cezaevi’ne ait ring aracı, Çakış Işıklı kavşağında Ali Koyak’ın kullandığı 07 YN 058 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Koyak, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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