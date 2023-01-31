Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen "Kitap İyileştirir" sloganlı kitap bağışı kampanyasına Kader Mahkumları Derneği 2 bin kitap bağışlayarak destek verdi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen "Kitap İyileştirir" sloganlı kitap bağışı kampanyasına Kader Mahkumları Derneği 2 bin kitap bağışlayarak destek verdi.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile cezaevlerine kütüphane kurulmasının kararlaştırılmasının ardından Samsun’da da Kavak ilçesinde yeni yapılan cezaevi yerleşkesindeki 3 cezaevine kütüphane yapmak için Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde kitap bağış kampanyası organize edildi. Samsun Adliyesi’ndeki kitap bağışı standına Kader Mahkumları Derneği tarafından kişisel gelişim, roman, tarih, edebiyat, sosyal içerik, dini, milli, kitapların yanı sıra polisiye romanlar, Osmanlı tarihi, İslam tarihi, 100 Temel Eser ve klasiklerden oluşan 2 bin kitap kitap bağışında bulunuldu.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, kitap bağışında bulunan Kader Mahkumları Derneği Başkanı Necdet Yüksel ve başkan yardımcısı Kadir Zengin’e teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.