Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde cezaevinden yeni çıkan bir kişi, evinde başından vurularak yaralanması olayına ilişkin şahsı öldüren zanlı ve ona yardımcı olan 4 kişi olmak üzere toplamda 5 kişi tutuklandı.

Olay Şarköy ilçesi, İstiklal Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 15 adet suç kaydından cezaevinde bulunan ve bir süre sonra denetimli serbestlikten faydalanıp serbest kalan Ahmet Akçay (27), evinde otururken silahlı saldırıya uğradı.

Evde bulunan yakınları silah sesleriyle odaya girince Akçay’ı başından vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, vurulan şahsı hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Akçay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Evde inceleme yapan polis ekipleri, Akçay’ın eşinin ifadesine başvururken, Akçay’ın alacak verecek meselesinden dolayı husumetlileri tarafından tehdit edildiği iddia edildi. Olay yerinde bir adet boş kovan bulunurken polis, Akçay’ı vuranları bulmak için geniş çaplı araştırma başlatmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri tarafından başlatılan çalışmalarda olayın failinin 6 suç kaydı bulunan taksi şoförü A.Y. (27) olduğu, B. D., M.Y., Y. S. M. ve A.K. isimli şahısların olay öncesinde şüpheli ile Şarköy İlçesinde buluşarak, olay sonrasında şüphelinin İstanbul iline kaçmasına yardımcı oldukları tespit edildi.

Şüphelinin kaçmasına yardımcı olan 4 şahıs olay sonrası yakalanarak sevk edildikleri Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olayın şüphelisi A. Y. Olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen A.Y.’de tutuklanarak cezaevine gönderildi.