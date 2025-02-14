Adana’da tutuklu bulunduğu cezaevinden izin alarak Diyarbakır’a gelen hükümlünün takibe alınmasıyla 391 kilo esrar ele geçirildi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hazro Cumhuriyet Savcılığı tarafından "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan hükümlü olup cezaevinden tahliye olan ya da izinli olarak çıkıp tekrar suç işleme eğiliminde olan şahısların takibinde, Adana Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olan A.Y (34) Lice ilçesi Bağlan Mahallesine gelerek burada uyuşturucu temin edeceği, kendi kurduğu nakliye ekibi tarafından bu uyuşturucuları Adana‘ya götüreceği, Adana’da bir satış ağı oluşturduğu yönünde istihbari bilgi alınması üzerine 28 Ekim 2024 tarihinde takipli narkotik faaliyetine başlandı.

Araştırmalar sonucunda icra edilen faaliyette bir kamyonet ve önünde bir binek araç tespit edildi. Kamyonette bulunan samanların altında 332 kilo toz esrar ve bir binek araç ele geçirildi. Araç içinde bulunan evraklar ve arazide bulunan telefonlar narkotik ekiplerince incelemeye alınıp uyuşturucu şebekesi açığa çıkartıldı.

10 Şubat 2025’te Hazro Cumhuriyet Savcısı talimatıyla Adana’da 3, Diyarbakır’da 4 olmak üzere toplam 7 adrese eş zamanlı operasyon icra edildi. Firari örgüt lideri A.Y, Bağlan Mahallesi’nde yakalanırken, aramalarda 59,4 kilo toz esrar ele geçirildi. Örgüt liderinin de aralarında olduğu 7 şüpheli, 12 Şubat’ta mevcutlu olarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Soruşturma kapsamında toplamda 391 kilo toz esrar, 1 adet kamyonet, 1 adet binek araç, muhtelif miktarlarda para ve mühimmat ele geçirildi.