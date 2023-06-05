Bursa’da cezaevinden yeni çıkıp, üvey babasını ve araya giren annesini bıçaklayan saldırgan tutuklandı.

Olay, 3 Haziranda merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nane Sokak üzerinde bulunan evde yaşayan, Ahmet K. ve Aynur K. çiftinin cezaevinden yeni çıkan çocukları geldi. Bir süre sonra Ş.Y. ile üvey babası Ahmet K. tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen sözlü tartışma yerini kavgaya bırakınca Ş.Y. eline aldığı bıçakla Ahmet K.’yı karnından bıçakladı. Bu sırada araya girmek isteyen anne Aynur K. de bıçak darbesinin hedefi oldu. Bağrışmalar üzerine çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olaya hızla intikal eden Küçükbalıklı Polis Merkezi’ne bağlı ekipler, şüpheliyi evden kaçamadan yakalamayı başardı. Yaralıları sağlık ekiplerine teslim eden polis ekibi şüpheliyi de gözaltına aldı.

Gözaltında İfadesi alınan zanlı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, anne ve babanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.